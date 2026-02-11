Dos colectivos que circulan por el AMBA cambian su recorrido:

Dos colectivos que circulan por el AMBA cambian su recorrido.

El transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un proceso de actualización orientado a mejorar la conectividad entre los barrios y los principales nodos de la Ciudad.

En ese marco, la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, anunció modificaciones en los recorridos de dos líneas de colectivos de jurisdicción nacional que movilizan a miles de pasajeros todos los días.

Los cambios apuntan a optimizar las trazas, hacer más eficiente el servicio y ampliar la accesibilidad para los usuarios.

El Ramal A de la Línea 114 conectará de forma directa Villa Devoto con el Aeroparque Jorge Newbery. Foto: Facebook Bondis A Todo Ritmo

Según precisaron desde el área oficial, las líneas alcanzadas reordenaron sus ramales para adaptarse a las nuevas demandas de movilidad, incorporando una conexión estratégica que facilitará el acceso a una de las terminales aéreas más importantes del país desde el oeste porteño.

La principal novedad está vinculada a la Línea 114, operada por la empresa La Central de Vicente López S.A.C., a partir de lo establecido en la Resolución 2/2026.

El Ramal C fue extendido y desde ahora conectará de forma directa el barrio de Villa Devoto con el Aeroparque Jorge Newbery, lo que permitirá a los vecinos de la zona oeste llegar a la terminal sin necesidad de realizar combinaciones complejas.

El Ramal A de la Línea 114 seguirá uniendo Barrancas de Belgrano con Puente La Noria. Foto: Facebook Bondis A Todo Ritmo

Además, la línea reorganizó el resto de sus servicios. El Ramal A seguirá uniendo Barrancas de Belgrano con Puente La Noria, con una frecuencia de entre 8 y 12 minutos en horas pico.

En tanto, el Ramal B (que recorre los mismos puntos a través de la Villa Olímpica) modificó su traza, eliminó algunos tramos parciales y tendrá esperas de entre 17 y 23 minutos en los momentos de mayor demanda. Para el nuevo servicio hacia Aeroparque, se prevé una frecuencia de entre 26 y 35 minutos.

Cambio de recorrido en la Línea 91

Por su parte, la Secretaría de Transporte también oficializó cambios en la Línea 91, operada por la empresa Lope de Vega SACI, mediante la Resolución 93/2025.

La Línea 91 de colectivos reorganizó sus tres ramales para diferenciar sus recorridos. Foto: Wikipedia

Este servicio, que vincula el centro porteño con el partido de La Matanza, reorganizó sus tres ramales con el objetivo de diferenciar claramente los recorridos comunes de los servicios rápidos por autopista.

El nuevo esquema de la Línea 91