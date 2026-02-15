Compra de útiles escolares, Foto NA

El regreso a las clases implica un dolor en los bolsillos para las familias, ya que es necesaria la compra de útiles, vestimenta y otros elementos pensados para el año escolar de los menores. En este marco, las ofertas son valoradas y un punto clave para aprovechar los precios bajos es Once, en la Ciudad de Buenos Aires.

La influencer “Ahorrá con Anabella” compartió en sus redes sociales tres puntos donde hay útiles a buenos precios, con especial énfasis en algunos productos. Además, aclaró que no es necesario alcanzar un monto o cantidad mínima para poder realizar la compra.

Útiles escolares. Foto: Freepik

Los tres lugares más baratos para conseguir útiles en CABA

Distribuidora Larrea : ubicada en Larrea 154 y Larrea 387, cuenta con envíos a todo el país y ofrecen pagos en tarjeta de crédito sin recargos. El producto destacado es el repuesto de 480 hojas de la marca Éxito a $17.000.

Papelera del Norte : su ubicación es Av. Rivadavia 2449, y se mantendrá abierto durante los feriados de Carnaval. Pagando en efectivo, se puede conseguir el repuesto de 480 hojas de Rivadavia a $15.000.

JM Mayorista: ubicado en Av. Rivadavia 2391, Castelli 7 y Castelli 279 (todas en Once), tiene su repuesto de hojas éxito a $18.000. Además, hay lapiceras borrables a $2000 las tres unidades, así como dos cajas de sacapuntas por $1000.

Los sitios más económicos para comprar útiles escolares en CABA. Video: X ahorraconana.

Vuelta a clases con descuento: las promoción de Cuenta DNI

Los usuarios de Cuenta DNI podrán acceder a un ahorro del 20% en comercios de barrio (incluyendo librerías) los días viernes, con un tope semanal de $5.000, además de un descuento especial del 10% en librerías de texto los lunes y martes.

La estrategia desplegada por el Banco Provincia combina beneficios con tarjetas de crédito, la billetera digital Cuenta DNI y su plataforma de comercio electrónico Provincia Compras.

Descuentos con Cuenta DNI para la vuelta a clases. Foto: NA

Banco Provincia ofrece descuentos para el inicio de clases

A la hora de comprar indumentaria y elementos deportivos, las operaciones con Visa y Mastercard del Banco Provincia tendrán hasta un 20% de ahorro, según el local. Además, tendrán a disposición 9 cuotas sin interés.

Las librerías y jugueterías ofrecerán un 10% de descuento y hasta 4 pagos sin recargo, beneficio que se extiende también a ópticas y librerías de texto.

La apuesta fuerte en financiación llegará a través del portal Provincia Compras: del 10 al 12 de febrero se habilitarán 18 cuotas sin interés en productos seleccionados, mientras que del 24 al 26 habrá una segunda oportunidad con 12 pagos, abarcando rubros clave como tecnología y equipamiento escolar.

Finalmente, el programa de fidelización “Me Sumo” ofrecerá un 30% de ahorro en el canje de puntos para el rubro “Vuelta a Clases” entre el 9 y el 12 de febrero.