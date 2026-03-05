Ahorro en útiles escolares: últimos días para comprar con hasta 40% de descuento en Cuenta DNI
La billetera virtual del Banco Provincia sumó nuevas promociones para el inicio del ciclo lectivo. Todos los detalles, en la nota.
Cada marzo que llega se vuelve un dolor para los bolsillos de las familias argentinas por el inicio de las clases y útiles escolares que hay que renovar para un nuevo año escolar.
Ante esto, el Banco Provincia renovó los descuentos de su Cuenta DNI para el regreso a las aulas.
Cuenta regresiva para el fin de los descuentos de Cuenta DNI: ¿Hasta qué día de marzo rige la promo “vuelta a clases”?
Cuenta DNI mantendrá los descuentos y promociones hasta el 12 de marzo de 2026.
Cuenta DNI: ¿Qué productos entran en la promoción de útiles de marzo 2026?
Durante los dos primeros jueves de marzo, habrá descuentos de entre 20% y 30% en indumentaria, uniformes y casas de deporte adheridas.
El tope de reintegro puede variar según el medio de pago vinculado a la aplicación.
En comercios seleccionados, se podrá pagar en hasta 9 cuotas sin interés con tarjetas de crédito asociadas a la app.
Para la compra de manuales y útiles, las librerías de texto ofrecen 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.