Útiles escolares. Foto: Argentina.gob.ar

Cada marzo que llega se vuelve un dolor para los bolsillos de las familias argentinas por el inicio de las clases y útiles escolares que hay que renovar para un nuevo año escolar.

Ante esto, el Banco Provincia renovó los descuentos de su Cuenta DNI para el regreso a las aulas.

Ofertas en marzo Foto: Banco Provincia

Cuenta regresiva para el fin de los descuentos de Cuenta DNI: ¿Hasta qué día de marzo rige la promo “vuelta a clases”?

Cuenta DNI mantendrá los descuentos y promociones hasta el 12 de marzo de 2026.

Cuenta DNI: ¿Qué productos entran en la promoción de útiles de marzo 2026?

Durante los dos primeros jueves de marzo, habrá descuentos de entre 20% y 30% en indumentaria, uniformes y casas de deporte adheridas.

Descuentos con Cuenta DNI para la vuelta a clases. Foto: NA

El tope de reintegro puede variar según el medio de pago vinculado a la aplicación.

En comercios seleccionados, se podrá pagar en hasta 9 cuotas sin interés con tarjetas de crédito asociadas a la app.

Para la compra de manuales y útiles, las librerías de texto ofrecen 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.