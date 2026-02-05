Descuentos con Cuenta DNI para la vuelta a clases. Foto: NA

Se acerca un nuevo ciclo lectivo, por lo que las familias buscan ahorros y refuerzos económicos. Mientras que ANSES entrega la Ayuda Escolar Anual, Banco Provincia, junto a Cuenta DNI, presenta descuentos exclusivos para el inicio de las clases en Buenos Aires.

La lista de las promociones que incluye esta entidad marca descuentos de hasta el 20%, además de compras con 18 cuotas sin interés en productos escolares.

Vuelta a clases

La estrategia desplegada por el Banco Provincia combina beneficios con tarjetas de crédito, la billetera digital Cuenta DNI y su plataforma de comercio electrónico Provincia Compras.

Vuelta a clases con descuento: las promoción de Cuenta DNI

Los usuarios de Cuenta DNI podrán acceder a un ahorro del 20% en comercios de barrio (incluyendo librerías) los días viernes, con un tope semanal de $5.000, además de un descuento especial del 10% en librerías de texto los lunes y martes.

Cuenta DNI se puede disfrutar en el receso invernal Foto: Banco Provincia

Banco Provincia ofrece descuentos para el inicio de clases

A la hora de comprar indumentaria y elementos deportivos, las operaciones con Visa y Mastercard del Banco Provincia tendrán hasta un 20% de ahorro, según el local. Además, tendrán a disposición 9 cuotas sin interés.

Las librerías y jugueterías ofrecerán un 10% de descuento y hasta 4 pagos sin recargo, beneficio que se extiende también a ópticas y librerías de texto.

La apuesta fuerte en financiación llegará a través del portal Provincia Compras: del 10 al 12 de febrero se habilitarán 18 cuotas sin interés en productos seleccionados, mientras que del 24 al 26 habrá una segunda oportunidad con 12 pagos, abarcando rubros clave como tecnología y equipamiento escolar.

El sitio de Provincia Compras tiene su especial de Vuelta a Clases. Foto: Banco Provincia

Finalmente, el programa de fidelización “Me Sumo” ofrecerá un 30% de ahorro en el canje de puntos para el rubro “Vuelta a Clases” entre el 9 y el 12 de febrero.

Cuenta DNI del Banco Provincia: todos los descuentos para febrero 2026