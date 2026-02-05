Inicia el ciclo lectivo 2026: el descuento de Cuenta DNI para ahorrar en la vuelta a clases
La billetera virtual del Banco Provincia formará parte de una serie de descuentos y promociones destinado a las familias de los alumnos.
Se acerca un nuevo ciclo lectivo, por lo que las familias buscan ahorros y refuerzos económicos. Mientras que ANSES entrega la Ayuda Escolar Anual, Banco Provincia, junto a Cuenta DNI, presenta descuentos exclusivos para el inicio de las clases en Buenos Aires.
La lista de las promociones que incluye esta entidad marca descuentos de hasta el 20%, además de compras con 18 cuotas sin interés en productos escolares.
La estrategia desplegada por el Banco Provincia combina beneficios con tarjetas de crédito, la billetera digital Cuenta DNI y su plataforma de comercio electrónico Provincia Compras.
Vuelta a clases con descuento: las promoción de Cuenta DNI
Los usuarios de Cuenta DNI podrán acceder a un ahorro del 20% en comercios de barrio (incluyendo librerías) los días viernes, con un tope semanal de $5.000, además de un descuento especial del 10% en librerías de texto los lunes y martes.
Banco Provincia ofrece descuentos para el inicio de clases
A la hora de comprar indumentaria y elementos deportivos, las operaciones con Visa y Mastercard del Banco Provincia tendrán hasta un 20% de ahorro, según el local. Además, tendrán a disposición 9 cuotas sin interés.
Las librerías y jugueterías ofrecerán un 10% de descuento y hasta 4 pagos sin recargo, beneficio que se extiende también a ópticas y librerías de texto.
La apuesta fuerte en financiación llegará a través del portal Provincia Compras: del 10 al 12 de febrero se habilitarán 18 cuotas sin interés en productos seleccionados, mientras que del 24 al 26 habrá una segunda oportunidad con 12 pagos, abarcando rubros clave como tecnología y equipamiento escolar.
Finalmente, el programa de fidelización “Me Sumo” ofrecerá un 30% de ahorro en el canje de puntos para el rubro “Vuelta a Clases” entre el 9 y el 12 de febrero.
Cuenta DNI del Banco Provincia: todos los descuentos para febrero 2026
- Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $10.000 por semana por marca. Incluye comercios adheridos de: Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Luccianos, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas, Grido y Balcarce. También los balnearios: El Calamar Loco, Guardalavaca, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute, Torreón del Monje.
- FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.
- Comercios de cercanía ¡incluye carnicerías!: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $5.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.
- Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.
- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.