Qué piden los argentinos Foto: Foto generada con IA

La gastronomía argentina está marcada por tradiciones, costumbres familiares y una fuerte identidad cultural. Pero también por hábitos modernos, donde el delivery y las salidas a comer juegan un rol central en la vida cotidiana. Un reciente tuit de @ArgenRanks recopiló cuáles son las 10 comidas que más piden los argentinos, tanto en restaurantes como en aplicaciones de envío a domicilio, y el ranking no tardó en hacerse viral.

Lejos de sorprender, la lista confirma algunas pasiones históricas y también muestra cómo se diversifica el paladar argentino. A continuación, analizamos cada posición y lo que revela sobre las preferencias actuales.

1. Milanesa

Club de la Milanesa, el restaurante del que es socio Lionel Messi. Foto: Instagram @leomessi

La reina absoluta. Ya sea con puré, papas fritas, ensalada o incluso en sándwich, la milanesa continúa siendo el plato más elegido en todo el país. Su versatilidad, su sabor casero y su presencia en la mesa desde la infancia explican su liderazgo indiscutido.

2. Pizza

Dónde conviene comer de parado Foto: Banchero

La pizza es otro clásico que no pierde vigencia. Desde la tradicional muzza porteña hasta opciones gourmet, es uno de los pedidos más frecuentes por su precio accesible, su formato para compartir y su disponibilidad en cualquier barrio.

3. Hamburguesa

Hamburguesa de Galpón de White. Foto: Instagram/galpondewhite

Impulsada por el boom de las hamburgueserías artesanales, este plato subió posiciones en los últimos años. La variedad de panes, combinaciones y carnes la convirtieron en un favorito para jóvenes y adultos.

4. Empanadas

Empanadas de choclo. Foto: Freepik

Prácticas, económicas y representativas de cada región del país, las empanadas son un estándar infaltable. Carne, pollo, jamón y queso o sabores más innovadores: todas encuentran su público.

5. Sushi

ONO Nikkei, comida fusión. Foto: Instagram @ono.nikkei

El sushi, que hace apenas unos años parecía una moda pasajera, hoy se consolidó como un pedido habitual, sobre todo en zonas urbanas. Su presencia en promociones y combos lo volvió más accesible y popular.

6. Pastas

Plato de fideos. Foto: Freepik

Un plato que remite a la tradición familiar. Tallarines, ravioles, ñoquis o lasañas mantienen su estatus privilegiado por su contundencia, precio y sabor. Muchas casas de pastas frescas siguen siendo protagonistas del delivery de domingo.

7. Sándwiches de milanesa / lomito

Sánguche de milanesa Foto: Freepik

La versión callejera y rápida de dos clásicos. En provincias como Tucumán, el sándwich de milanesa es casi un emblema cultural. El lomito, por su parte, es uno de los favoritos durante la noche y las salidas.

8. Pollo

Pavita al horno. Foto: Freepik

Desde el clásico pollo al horno hasta variedades orientales o a la parrilla, este tipo de plato gana terreno por ser más liviano y adaptable a diferentes preparaciones.

9. Asado

Un restaurante imperdible para quienes visiten Villa Gesell. Foto: Instagram @elencuentroasador.criollo

El ritual nacional no podía faltar. Aunque suele comerse más en reuniones familiares o con amigos, el asado pedido por delivery gana adeptos, sobre todo entre quienes viven solos.

10. Helados

Helado de palta. Foto: Freepik

Para cerrar, el postre más amado. Argentina tiene una de las mejores tradiciones heladeras del mundo, y eso se refleja en el ranking: chocolate, dulce de leche y crema americana siguen siendo los sabores más pedidos.

Este top 10 confirma que los argentinos combinan tradición y apertura gastronómica. Platos como la milanesa, la pizza y las empanadas siguen siendo inamovibles, pero opciones como el sushi o las hamburguesas gourmet muestran que el paladar evoluciona. Además, el auge del delivery consolidó hábitos más rápidos, prácticos y accesibles.