El Gobierno nacional anunció oficialmente cambios en lo respectivo a la confección y presentación de documentos de identidad. Se renovará la manera de hacer el DNI y el pasaporte para adaptarlo a lo más alto en estándares de seguridad internacional.

Tras el anuncio, gran parte del gabinete de ministros y otras figuras claves del Gobierno salieron corriendo a rehacer sus documentos, lo que a muchos les causó una duda trascendental: ¿Es necesario renovar los documentos, aunque su fecha de caducidad no haya llegado?

El Gobierno presentó el nuevo DNI y los cambios en el pasaporte. Foto: Presidencia

¿Es obligatorio renovar el DNI y el Pasaporte?

La respuesta es clara y rotunda: no. No hace falta visitar el registro civil con el fin de rehacer el DNI o pasaporte. Todos los documentos ya emitidos mantienen su validez absoluta hasta la fecha de vencimiento que figura en el mismo.

Por lo tanto, los papeles siguen siendo válidos para votar, viajar y realizar cualquier otro trámite comercial o civil. La migración hacia el nuevo formato será de forma gradual. Cuando los viejos documentos pierdan su vigencia, o sea necesario renovarlos por pérdida o cambio de domicilio, será otorgado el nuevo ejemplar.

Qué cambia con la nueva versión del DNI

No es un cambio meramente estético. Las nuevas cédulas de identificación responden a necesidades técnicas para validar quién es quién. El plan del Renaper es fortalecer la seguridad y reducir la falsificación.

Qué cambios tiene el DNI Foto: NA

Además, al adecuarse a los estándares de seguridad más exigentes del mundo, se simplifica la entrada a países con controles migratorios estrictos, reduciendo los tiempos de espera en las aduanas.

Por otro lado, el costo para cambiar estos papeles sigue siendo el mismo, aunque probablemente haya aumentos en el futuro debido a los insumos importados que se necesitan para la impresión.

Las claves del nuevo diseño

El documento utiliza datos variables grabados por láser e impresión a chorro de tinta. Entre sus características visuales más destacadas se encuentran:

Foto a color: una imagen del rostro en primer plano con fondo blanco.

Ícono de DNI electrónico: un símbolo distintivo en el frente de la tarjeta.

Imagen fantasma: ubicada en el sector inferior derecho para validar la autenticidad.

Nomenclatura inclusiva: en el campo “sexo”, se mantienen las opciones “F”, “M” y se ratifica la “X” para identidades no binarias o autopercibidas.

El nuevo documento de identidad

Cambios en el pasaporte argentino

En cuanto al pasaporte, la libreta pasará a tener 34 páginas y contará con una hoja de policarbonato personalizada con grabado láser, lo que incrementa su resistencia física y refuerza la protección de los datos personales del titular frente a intentos de adulteración.

Las modificaciones buscan facilitar la verificación migratoria tanto en destino como en origen y asegurar que el documento cumpla con los requerimientos técnicos que exigen las normas internacionales, de acuerdo a lo informado por el Ejecutivo.

Las autoridades aclararon que los DNI y pasaportes emitidos antes de la vigencia de estos cambios seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento y no requerirán recambio anticipado. Además, durante el período de transición, se utilizarán los insumos existentes para optimizar recursos y evitar desperdicios de materiales.