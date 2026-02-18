Cuándo llega el otoño Foto: Foto generada con IA

El verano comienza a despedirse y, como cada año, surge la misma pregunta: ¿cuándo empieza exactamente el otoño en la Argentina? La respuesta no depende del clima ni de la percepción de temperatura, sino de un fenómeno astronómico muy preciso: el equinoccio.

Según datos oficiales del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el otoño 2026 en el hemisferio sur comenzará el 20 de marzo a las 11:46 de la mañana (Hora Oficial Argentina). Ese instante marca el final del verano y el inicio de la nueva estación. Otras fuentes astronómicas, como StarWalk y TuTiempo, coinciden en la fecha, ubicándola el mismo día, con pequeñas variaciones horarias en función del huso utilizado.

¿Qué es el equinoccio y por qué define el inicio del otoño?

El equinoccio ocurre cuando los rayos del sol inciden de manera perpendicular sobre el ecuador, lo que provoca un fenómeno particular: el día y la noche tienen prácticamente la misma duración en todo el planeta.

Otoño. Foto Unsplash

Este evento sucede dos veces al año:

En marzo , dando inicio al otoño en el hemisferio sur y a la primavera en el hemisferio norte.

En septiembre, invirtiéndose los roles.

Durante el equinoccio, la Tierra no está inclinada hacia el Sol ni en sentido contrario, lo que equilibra la luz que reciben ambos hemisferios. A partir de ese momento, en el hemisferio sur comienzan a acortarse los días y a descender gradualmente las temperaturas, rumbo al invierno.

Cómo será el otoño astronómico de 2026

El período otoñal se extenderá desde el 20 de marzo hasta el 21 de junio de 2026, fecha en que se producirá el solsticio de invierno en la Argentina.

El otoño es una estación marcada por el cambio:

Las horas de luz comienzan a reducirse.

Las temperaturas descienden progresivamente.

Los árboles caducos inician el clásico proceso de pérdida de hojas, que pasan del verde a tonos rojizos, ocres y amarillos.

Si bien estos cambios pueden manifestarse de manera distinta según la región —el país abarca múltiples climas—, el patrón astronómico es el mismo en todo el territorio.

Esperanza, ciudad de Santa Fe. Foto: Instagram @esperanzaturismo

Por qué el otoño genera tanto interés

Más allá del clima, el inicio del otoño marca un punto de inflexión anual. En ciudades con veranos intensos, la llegada de temperaturas más suaves es muy esperada. En zonas agrícolas, es una etapa clave para los ciclos productivos. Además, es una estación que inspira actividades culturales y paisajes cargados de color.

El otoño suele asociarse con una sensación de transición: del ritmo acelerado del verano hacia meses más frescos y, a menudo, más introspectivos. No es casual que sea una de las estaciones preferidas para caminatas, fotografía y escapadas de fin de semana.