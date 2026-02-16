Aula vacía Foto: Foto generada con IA

El sistema educativo de Florida, Estados Unidos, se prepara para una transformación histórica. A partir del ciclo lectivo 2026-2027, todas las escuelas públicas deberán incorporar un nuevo contenido obligatorio dentro de las clases de historia: la enseñanza formal de la Historia del Comunismo, una medida que ya genera debates entre docentes, familias y especialistas.

Una decisión estatal que redefine el currículo escolar

La normativa fue impulsada originalmente en 2024 mediante una ley firmada por el gobernador Ron DeSantis, y quedó plasmada en un currículo de 29 páginas que detalla los contenidos que se dictarán. Según el Departamento de Educación de Florida, la iniciativa busca que los jóvenes “se conviertan en ciudadanos mejor informados y preparados para salvaguardar la república constitucional”.

Sin embargo, no todos celebran la medida. Algunos educadores manifestaron preocupación por el enfoque obligatorio y el posible impacto en la enseñanza. La profesora Tawny Paul, de la Universidad de California en Los Ángeles, señaló que si fuera docente, “se sentiría realmente asustada” ante el cambio repentino y el nivel de detalle impuesto por la normativa.

Colegio, alumnos. Foto: Unsplash

Qué aprenderán los estudiantes en esta nueva asignatura

El programa abarcará tanto la historia del comunismo a nivel internacional como su influencia dentro de Estados Unidos. El temario previsto incluye:

El origen y desarrollo del comunismo en distintos países.

Los movimientos comunistas dentro de EE. UU. y sus métodos de acción.

El análisis de episodios considerados “atrocidades” cometidas bajo regímenes comunistas.

Comparaciones entre el comunismo y otras ideologías políticas.

Eventos clave del siglo XX, como la Revolución Cultural en China.

Un informe complementario publicado por La Nación indica que también se integrarán estudios sobre violaciones a los derechos humanos, represión, violencia política y la influencia del comunismo en América Latina, incluyendo el caso cubano y movimientos guerrilleros de la región. La ley SB 1264 —firmada por DeSantis— sostiene que la enseñanza debe revelar “los males y peligros” asociados a esta ideología.

Un movimiento dentro de un contexto educativo más amplio

Este cambio forma parte de una serie de reformas educativas que Florida ha venido implementando en los últimos años. El estado ha impulsado modificaciones estructurales en horarios escolares, regulaciones y estándares de contenido, consolidando un giro hacia un enfoque más ideológico y normativo en las escuelas públicas.

Aunque la nueva asignatura ya está aprobada, su aplicación práctica dependerá de cómo cada escuela adapte el contenido a la edad y nivel de desarrollo de los estudiantes. Las autoridades aseguran que los materiales y evaluaciones estarán alineados con los nuevos estándares educativos del estado.

Escuela; clases; alumnos; colegio. Foto: Unsplash

¿Qué impacto tendrá esta reforma?

La incorporación de “Historia del Comunismo” promete reconfigurar el debate educativo en Florida. Para algunos, significa una oportunidad de profundizar la comprensión histórica de los estudiantes; para otros, plantea el riesgo de un enfoque parcial o políticamente dirigido.

Lo cierto es que, a partir de 2026, miles de alumnos comenzarán a recibir una formación inédita en el país, en un contexto donde la educación se ha vuelto un terreno clave en la disputa ideológica a nivel nacional.