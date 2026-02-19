Paro general de la CGT: todas las líneas de colectivo que funcionan en el AMBA este jueves 19 de febrero
Más allá de la adhesión por parte de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), hay algunas empresas que prestan su servicio durante el paro general.
Este jueves se desarrolla un importante paro general, convocado por la Confederación General de Trabajo (CGT), como protesta ante la reforma laboral. El transporte público es uno de los sectores más afectados, ya que no circulan trenes, subtes y el grueso de líneas de colectivos del AMBA. En este marco, hay algunas empresas de micros que decidieron no adherirse, por lo que prestan servicio normalmente.
Más allá de que hubo una adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), otros grupos automotores optaron por seguir con el funcionamiento habitual. Uno de ellos es el Grupo DOTA, que habitualmente suele evadir las medidas de fuerza de este tipo.
Reforma laboral: qué líneas de colectivos funcionan este jueves 19 de febrero
El sitio Paro de Bondis, llevado adelante por la cuenta especializada Ciudad de Buenos Aires, indicó el listado completo de las líneas que prestan su servicio este jueves 19 de febrero.
- Ciudad de Buenos Aires y AMBA: 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 74, 76, 78, 79, 80, 84, 87, 91, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 168, 177, 188, 263A, 271, 277, 283 y 299.
- Provinciales y municipales: 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 410, 429, 435, 503 (San Vicente), 514 (Almirante Brown), 520 (Lanús), 523, 540, 541, 542, 543, 544, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 561 (Lomas de Zamora) y 562.
Qué otros transportes no funcionan este jueves 19 de febrero por el paro general
Más allá de los colectivos, hay distintos transportes que también se adhieren a la medida de fuerza.
Con respecto a los trenes, La Fraternidad se sumó al paro y no brindan servicios ferroviarios en el AMBA. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP – Metrodelegadxs) hizo lo propio y no estará habilitado el subte en CABA.
Además, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT)que reúne a camioneros, pilotos, aeronavegantes, taxistas y personal marítimo y fluvial sumó su acompañamiento al paro nacional.
Qué otros servicios no funcionarán durante el paro nacional del jueves 19 de febrero
- Atención bancaria: la Asociación Bancaria que conduce Sergio Palazzo confirmó su adhesión a la huelga, por lo que no habrá atención al público en sucursales de bancos nacionales ni extranjeros. Sí continuará funcionando el homebanking y los canales digitales.
- Sector público y educación: ATE también se plegó a la medida de fuerza, lo que resentirá con fuerza la actividad en organismos estatales y hospitales. Desde la Casa Rosada advirtieron que se les descontará la jornada y el adicional por presentismo a quienes paren.
- Comercio e industria: gremios de peso como la UOM, Aceiteros, Gastronómicos y Empleados de Comercio respaldan el cese de tareas. En muchos casos, la apertura de los locales quedará condicionada por las dificultades de traslado del personal ante la interrupción del transporte.