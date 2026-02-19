Paro de colectivos. Foto: NA.

Este jueves se desarrolla un importante paro general, convocado por la Confederación General de Trabajo (CGT), como protesta ante la reforma laboral. El transporte público es uno de los sectores más afectados, ya que no circulan trenes, subtes y el grueso de líneas de colectivos del AMBA. En este marco, hay algunas empresas de micros que decidieron no adherirse, por lo que prestan servicio normalmente.

Más allá de que hubo una adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), otros grupos automotores optaron por seguir con el funcionamiento habitual. Uno de ellos es el Grupo DOTA, que habitualmente suele evadir las medidas de fuerza de este tipo.

Paro de colectivos en Buenos Aires. Foto: NA/Mariano Sánchez.

Reforma laboral: qué líneas de colectivos funcionan este jueves 19 de febrero

El sitio Paro de Bondis, llevado adelante por la cuenta especializada Ciudad de Buenos Aires, indicó el listado completo de las líneas que prestan su servicio este jueves 19 de febrero.

Ciudad de Buenos Aires y AMBA : 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 74, 76, 78, 79, 80, 84, 87, 91, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 168, 177, 188, 263A, 271, 277, 283 y 299.

Provinciales y municipales: 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 410, 429, 435, 503 (San Vicente), 514 (Almirante Brown), 520 (Lanús), 523, 540, 541, 542, 543, 544, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 561 (Lomas de Zamora) y 562.

Qué otros transportes no funcionan este jueves 19 de febrero por el paro general

Más allá de los colectivos, hay distintos transportes que también se adhieren a la medida de fuerza.

Paro de colectivos; paro de transporte. Foto: NA (Mariano Sánchez)

Con respecto a los trenes, La Fraternidad se sumó al paro y no brindan servicios ferroviarios en el AMBA. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP – Metrodelegadxs) hizo lo propio y no estará habilitado el subte en CABA.

Además, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT)que reúne a camioneros, pilotos, aeronavegantes, taxistas y personal marítimo y fluvial sumó su acompañamiento al paro nacional.

