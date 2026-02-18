Ciudad de Buenos Aires vacía, Obelisco, Paro Nacional, Paro General, NA

El transporte público se verá afectado en la jornada del jueves 19 de febrero debido a que está confirmado un paro nacional en rechazo a la Reforma Laboral que fue impulsado por la Confederación General del Trabajo (CGT). Los trenes, colectivos y subtes no funcionarán y se dieron a conocer detalles en torno a los servicios que apoyan la medida de fuerza y los que están en duda, ya que Grupo DOTA no aseguró su adhesión.

La Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó la realización de un nuevo paro nacional en todo el país por 24 horas en rechazo frontal a la Reforma Laboral promovida por Javier Milei. Será la cuarta medida de fuerza de la central sindical desde el inicio del actual Gobierno y a diferencia de jornadas anteriores, no incluirá marchas ni actos en la vía pública, sino que buscará un freno total de la actividad mediante la interrupción de varios servicios, como el transporte público.

El paro nacional afectará a los aeropuertos de todo el país. Foto: Unsplash.

La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) viene de anunciar que se suma al paro nacional que la CGT llevará cabo en contra del proyecto de ley que se tratará en la Cámara de Diputados. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y La Fraternidad también confirmaron su adhesión total, por lo que no habrá servicio de colectivos de corta, media y larga distancia ni funcionarán los trenes. “Somos un gremio confederado y si la CGT define una medida de fuerza, la vamos a acompañar”, dijeron desde la UTA.

Como la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP – Metrodelegadxs) también adhirió, los subtes no estarán operativos y tampoco habrá vuelos aerocomerciales. Además, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) que reúne a camioneros, pilotos, aeronavegantes, taxistas y personal marítimo y fluvial sumó su acompañamiento al paro nacional.

Las líneas que cambian su recorrido Foto: redes

Cuáles son los colectivos que sí podrían funcionar durante el paro nacional del 19 de febrero

Grupo DOTA todavía no definió su adhesión al paro nacional, por lo que hay varios colectivos que funcionarían con normalidad. “Vamos a hablar del tema el mismo miércoles mientras se llevan a cabo conversaciones con los compañeros”, sostuvieron voceros del gremio a Noticias Argentinas.

De esta manera, los colectivos que sí estarían operativos son:

AMBA

7

8

9

20

21

24

25

26

28

31

32

44

50

51

56

57

60

74

75

76

78

79

84

87

91

98

99

100

101

106

107

108

111

115

117

127

128

130

134

135

146

150

158

161

164

168

177

188

Provincia de Buenos Aires

256

263

271

299

370

384

385

388

403

405

421

429

435

440

503

514

520

540

550

551

552

553

570

740

Paro nacional del jueves 19 de febrero: los gremios que adhieren a la medida de fuerza

Unión de Trabajadores Ferroviarios (UTF)

Personal Superior Ferroviario (UPSF)

Playeros de Estaciones de Servicio y Garages (Soesgype)

Jerárquicos Ferroviarios (APDFA)

Señaleros (ASFA)

Federación Argentina de Remises (FAREM)

Federación Nacional de Conductores de Taxis (FEPETAX)

Gremios de la aviación

Sindicato de Cementerios (SOECRA)

Unión Personal Superior Ferroviario (UPSF)

Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (SURRBAC)

Sindicato de Peones de Taxi de Rosario (SPT)

Sindicato de Dragado y Balizamiento

Camioneros

Aeronavegantes

Unión Tranviarios Automotor (UTA)

La Fraternidad

Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT)

Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT)

Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP – Metrodelegadxs)

Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas

AOITA

Capitanes de Ultramar

APA (Asociación del Personal Aeronáutico)

AAEMM (Asociación Argentina de Empleados de Marina Mercante)

SICONARA (Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina)

SIPEDyB (Sindicato Personal de Dragado y Balizamiento)

SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos)

Guincheros

SAON (Sindicato Argentino de Obreros Navales)

SUPeH Flota (Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos de Flota)

Sindicato Vialidad

ATEPSA (Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación)

Por qué el paro nacional podría trasladarse al miércoles 25 de febrero

Si bien está todo dado para que haya paro nacional este jueves 19 de febrero, podría haber un revés. A partir de las 14 de este miércoles 18, se llevará a cabo una sesión en la Comisión de Trabajo y Presupuesto de la Cámara de Diputados.

Si hay dictamen, el tratamiento de la Reforma Laboral se realizará este jueves 19, y por ende, el paro nacional sin movilización se ejecutará el mismo día como está previsto. Si las trabas políticas y los reclamos de los bloques aliados y opositores se intensifican, se dilatará el debate legislativo y tanto la sesión como la medida de fuerza se trasladarán al miércoles 25 de febrero.

Qué otros servicios no funcionarán durante el paro nacional del jueves 19 de febrero