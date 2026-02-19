Colectivos. Foto: NA

El paro nacional comenzó desde las 0 de este jueves 19 de febrero y durará 24 horas. Impulsado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la Reforma Laboral, la medida de fuerza implicó que muchos servicios dejen de funcionar, como el transporte público, teniendo en cuenta que trenes, colectivos y subtes no estarán operativos a excepción de las líneas pertenecientes a Grupo DOTA, ya que no adhirió.

La CGT confirmó el paro general para este jueves 19 de febrero en contra de la Reforma Laboral. El proyecto de ley se trata este mismo día en la Cámara de Diputados convirtiéndose en la cuarta medida de fuerza de la central sindical desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

A diferencia de jornadas anteriores, no incluirá marchas ni actos en la vía pública, sino que buscará un freno total de la actividad a nivel nacional mediante la interrupción de varios servicios, que no funcionarán durante 24 horas o más, como el transporte público (colectivos, trenes y subtes), vuelos, bancos y recolección de residuos. Sin embargo, se dio a conocer cuáles son las líneas de colectivos que sí funcionan, ya que Grupo DOTA no adhirió al paro nacional.

Aspecto de la Estación Constitución durante el paro nacional de la CGT contra el proyecto de Reforma Laboral. Foto: Noticias Argentinas

Paro nacional del jueves 19 de febrero: las líneas de colectivos que sí funcionan

AMBA

7

8

9

20

21

24

25

26

28

31

32

44

50

51

56

57

60

74

75

76

78

79

84

87

91

98

99

100

101

106

107

108

111

115

117

127

128

130

134

135

146

150

158

161

164

168

177

188

Provincia de Buenos Aires

256

263

271

299

370

384

385

388

403

405

421

429

435

440

503

514

520

540

550

551

552

553

570

740

Uno por uno, los gremios que adhieren al paro nacional del jueves 19 de febrero

Unión de Trabajadores Ferroviarios (UTF)

Personal Superior Ferroviario (UPSF)

Playeros de Estaciones de Servicio y Garages (Soesgype)

Jerárquicos Ferroviarios (APDFA)

Señaleros (ASFA)

Federación Argentina de Remises (FAREM)

Federación Nacional de Conductores de Taxis (FEPETAX)

Gremios de la aviación

Sindicato de Cementerios (SOECRA)

Unión Personal Superior Ferroviario (UPSF)

Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (SURRBAC)

Sindicato de Peones de Taxi de Rosario (SPT)

Sindicato de Dragado y Balizamiento

Camioneros

Aeronavegantes

Unión Tranviarios Automotor (UTA)

La Fraternidad

Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT)

Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT)

Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP – Metrodelegadxs)

Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas

AOITA

Capitanes de Ultramar

APA (Asociación del Personal Aeronáutico)

AAEMM (Asociación Argentina de Empleados de Marina Mercante)

SICONARA (Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina)

SIPEDyB (Sindicato Personal de Dragado y Balizamiento)

SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos)

Guincheros

SAON (Sindicato Argentino de Obreros Navales)

SUPeH Flota (Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos de Flota)

Sindicato Vialidad

ATEPSA (Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación)

Qué otros servicios no funcionarán durante el paro nacional