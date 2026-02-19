Atención al paro nacional: estas son las líneas de colectivos que sí funcionan durante el jueves 19 de febrero
El paro nacional en rechazo a la Reforma Laboral desembocó en la suspensión de varios servicios, entre ellos, el transporte público. Sin embargo, hay colectivos que sí funcionan dado que la empresa no adhirió a la medida de fuerza.
El paro nacional comenzó desde las 0 de este jueves 19 de febrero y durará 24 horas. Impulsado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la Reforma Laboral, la medida de fuerza implicó que muchos servicios dejen de funcionar, como el transporte público, teniendo en cuenta que trenes, colectivos y subtes no estarán operativos a excepción de las líneas pertenecientes a Grupo DOTA, ya que no adhirió.
La CGT confirmó el paro general para este jueves 19 de febrero en contra de la Reforma Laboral. El proyecto de ley se trata este mismo día en la Cámara de Diputados convirtiéndose en la cuarta medida de fuerza de la central sindical desde el inicio del gobierno de Javier Milei.
A diferencia de jornadas anteriores, no incluirá marchas ni actos en la vía pública, sino que buscará un freno total de la actividad a nivel nacional mediante la interrupción de varios servicios, que no funcionarán durante 24 horas o más, como el transporte público (colectivos, trenes y subtes), vuelos, bancos y recolección de residuos. Sin embargo, se dio a conocer cuáles son las líneas de colectivos que sí funcionan, ya que Grupo DOTA no adhirió al paro nacional.
Paro nacional del jueves 19 de febrero: las líneas de colectivos que sí funcionan
AMBA
- 7
- 8
- 9
- 20
- 21
- 24
- 25
- 26
- 28
- 31
- 32
- 44
- 50
- 51
- 56
- 57
- 60
- 74
- 75
- 76
- 78
- 79
- 84
- 87
- 91
- 98
- 99
- 100
- 101
- 106
- 107
- 108
- 111
- 115
- 117
- 127
- 128
- 130
- 134
- 135
- 146
- 150
- 158
- 161
- 164
- 168
- 177
- 188
Provincia de Buenos Aires
- 256
- 263
- 271
- 299
- 370
- 384
- 385
- 388
- 403
- 405
- 421
- 429
- 435
- 440
- 503
- 514
- 520
- 540
- 550
- 551
- 552
- 553
- 570
- 740
Uno por uno, los gremios que adhieren al paro nacional del jueves 19 de febrero
- Unión de Trabajadores Ferroviarios (UTF)
- Personal Superior Ferroviario (UPSF)
- Playeros de Estaciones de Servicio y Garages (Soesgype)
- Jerárquicos Ferroviarios (APDFA)
- Señaleros (ASFA)
- Federación Argentina de Remises (FAREM)
- Federación Nacional de Conductores de Taxis (FEPETAX)
- Gremios de la aviación
- Sindicato de Cementerios (SOECRA)
- Unión Personal Superior Ferroviario (UPSF)
- Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (SURRBAC)
- Sindicato de Peones de Taxi de Rosario (SPT)
- Sindicato de Dragado y Balizamiento
- Camioneros
- Aeronavegantes
- Unión Tranviarios Automotor (UTA)
- La Fraternidad
- Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT)
- Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT)
- Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP – Metrodelegadxs)
- Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas
- AOITA
- Capitanes de Ultramar
- APA (Asociación del Personal Aeronáutico)
- AAEMM (Asociación Argentina de Empleados de Marina Mercante)
- SICONARA (Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina)
- SIPEDyB (Sindicato Personal de Dragado y Balizamiento)
- SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos)
- Guincheros
- SAON (Sindicato Argentino de Obreros Navales)
- SUPeH Flota (Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos de Flota)
- Sindicato Vialidad
- ATEPSA (Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación)
Qué otros servicios no funcionarán durante el paro nacional
- Atención bancaria: la Asociación Bancaria que conduce Sergio Palazzo confirmó su adhesión a la huelga, por lo que no habrá atención al público en sucursales de bancos nacionales ni extranjeros. Sí continuará funcionando el homebanking y los canales digitales.
- Sector público y educación: ATE también se plegó a la medida de fuerza, lo que resentirá con fuerza la actividad en organismos estatales y hospitales. Desde la Casa Rosada advirtieron que se les descontará la jornada y el adicional por presentismo a quienes paren.
- Comercio e industria: gremios de peso como la UOM, Aceiteros, Gastronómicos y Empleados de Comercio respaldan el cese de tareas. En muchos casos, la apertura de los locales quedará condicionada por las dificultades de traslado del personal ante la interrupción del transporte.