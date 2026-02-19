Cuáles son los servicios que no funcionan por el paro general. Foto: NA

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó el paro general para este jueves 19 de febrero en contra del a reforma laboral, que será tratada este mismo día en la Cámara de Diputados.

Será la cuarta medida de fuerza de la central sindical desde el inicio del Gobierno de Javier Milei. A diferencia de jornadas anteriores, no incluirá marchas ni actos en la vía pública, sino que buscará un freno total de la actividad a nivel nacional mediante la interrupción de varios servicios.

En esa línea, una gran cantidad de servicios no funcionarán durante 24 horas o más. Entre ellos se encuentran el transporte público (colectivos, trenes y subtes), vuelos, bancos y recolección de residuos.

La CGT confirmó el paro general para este jueves 19 de febrero. Foto: NA

A continuación todo lo que hay que saber sobre el paro general y cuáles serán los servicios afectados.

A qué hora empieza y a qué hora termina el paro este jueves 19 de febrero

El paro nacional empieza desde las 00 horas del jueves 19 y se levantará a partir de las 00 del viernes 20. Trenes, colectivos, subtes, vuelos aerocomerciales, taxis y bancos serán algunos de los servicios que no funcionarán durante la jornada.

Qué pasa con el presentismo si no voy a trabajar este jueves 19 de febrero

El Gobierno ratificó su férrea política de “día no trabajado, día no pagado” y apuntó contra los empleados de la administración pública nacional.

El Ejecutivo notificó que se procederá a descontar la jornada laboral completa y el porcentaje correspondiente al ítem de presentismo a todos los empleados públicos que se ausenten de sus puestos de trabajo. En cuanto al sector privado, la modalidad dependerá de cada empleador.

Cómo funcionan colectivos, trenes, subtes y otros transportes este jueves 19 de febrero

La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), la Unión Tranviarios Automotor (UTA), La Fraternidad y la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP – Metrodelegadxs) confirmaron su adhesión total al paro, por lo que no habrá servicio de colectivos de corta, media y larga distancia, trenes ni subtes.

Además, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) que reúne a camioneros, pilotos, aeronavegantes, taxistas y personal marítimo y fluvial sumó su acompañamiento al paro nacional.

Cómo funciona el transporte este jueves 19 de febrero. Foto: NA

Paro general: qué pasará con los vuelos este jueves 19 de febrero

Los sindicatos aeronáuticos comunicaron su adhesión a la medida de la CGT, por lo que se verá afectada la operación de vuelos de cabotaje y destinos internacionales durante este jueves.

Así lo informaron mediante un comunicado conjunto, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas. Aerocomerciales (UPSA).

En esa línea, Aerolíneas Argentinas suspenderá 255 vuelos. Según estimaciones de la firma, la medida afectará a más de 31.000 pasajeros y provocará pérdidas cercanas a los 3 millones de dólares.

Cómo afecta al sector público el paro general de este jueves 19 de febrero

En la administración pública no habrá atención al público, salvo servicios esenciales. Trámites presenciales en organismos como la AFIP, la ANSES, registros civiles y oficinas documentarias quedarán postergados. ATE se adhiere a la medida de fuerza, lo que resentirá con fuerza la actividad en organismos estatales y hospitales.

Cómo funcionan los bancos, cajeros automáticos y las transferencias por el paro

Durante las 24 horas que dure el paro, no habrá atención presencial en los bancos, lo que impedirá realizar trámites en ventanilla. Sin embargo, los canales digitales continuarán operativos: los usuarios podrán utilizar homebanking, aplicaciones móviles y billeteras virtuales para transferencias, pagos, consultas de saldo y compras con tarjeta.

En tanto, los cajeros automáticos funcionarán, aunque la disponibilidad de efectivo podría verse limitada por la adhesión del Sindicato de Camioneros, que impacta en el transporte de caudales y la reposición de billetes.

Qué pasa con la recolección de residuos durante el paro general

En la Ciudad de Buenos Aires, no habrá recolección de residuos, mientras que el servicio de limpieza y recolección se reanudará durante el jueves por la noche para retomar sus tareas con normalidad.

Cómo funcionan las guardias de los hospitales públicos durante el paro general

Las guardias y los servicios de internación de los hospitales públicos en la Ciudad de Buenos Aires funcionarán con normalidad durante el paro de este jueves 19 de febrero.

Según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, la línea 107 perteneciente al SAME prestará servicio de manera habitual. De todas maneras, se reprogramarán los turnos otorgados para atención y vacunación en sanatorios, CeSACs y CEMARS.

Qué pasa con los comercios y la industria este jueves con el paro general

Gremios de peso como la UOM, Aceiteros, Gastronómicos y Empleados de Comercio respaldan el cese de tareas. En muchos casos, la apertura de los locales quedará condicionada por las dificultades de traslado del personal ante la interrupción del transporte.

