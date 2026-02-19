El operativo policial del Gobierno para las movilizaciones por el paro general:

Protocolo antipiquetes. Foto: NA

El Gobierno implementará el “protocolo antipiquetes” desde la cartera de Seguridad ante el paro general que rige en la Argentina. Paran trabajadores y transportes de todo el país y se espera una movilización de gremios de la CGT y las dos CTA en protesta contra la Reforma Laboral.

El Ministerio de Seguridad, con Alejandra Monteoliva a la cabeza, decidió implementar el protocolo que habilita a las fuerzas de seguridad federales a intervenir ante casos de protestas en los que se interrumpa la circulación de personas y medios de transporte. Así, podrán actuar sin orden judicial, pero no tienen permitido portar “armas letales”.

Calles vacías por el paro general. Foto: NA/Juan Foglia

A esta acción se suma el monitoreo y el seguimiento de acontecimientos que realizará el Comando Unificado Federal (CUF) durante toda la jornada.

Qué hace el Comando Unificado Federal

Este comando posee la misión de coordinar los despliegues especiales interfuerzas en un perímetro determinado (en este caso, el centro porteño, en donde habrá protestas sindicales) “optimizando las capacidades organizativas y operativas”, tal como dice la resolución que crea el CUF, la 403/2024.

El comando está integrado por la secretaría de Seguridad, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura Naval, la Policía Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y representantes de la ciudad de Buenos Aires, que también estarán atentos a lo que suceda en el distrito.

Hasta el momento, solo habrá marcha del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) al Congreso en señal de protesta y en coincidencia con el tratamiento del texto en la Cámara de Diputados.

Protocolo antipiquetes. Foto: NA

“Ante el intento de avanzar sobre los derechos históricos de los trabajadores, el FreSU sostiene que es necesario trasladar la resistencia a las calles. Por este motivo, convoca a todos los gremios que quieran sumarse y a todos los trabajadores y trabajadoras a expresarse en todo el país, con epicentro en la Plaza de los Dos Congresos”, señala la convocatoria sindical que tiene a la Federación Aceitera y a ATE como protagonistas.

A qué hora empieza y a qué hora termina el paro este jueves 19 de febrero

El paro nacional empieza desde las 00 horas del jueves 19 y se levantará a partir de las 00 del viernes 20. Trenes, colectivos, subtes, vuelos aerocomerciales, taxis y bancos serán algunos de los servicios que no funcionarán durante la jornada.

Qué pasa con el presentismo si no voy a trabajar este jueves 19 de febrero

El Gobierno ratificó su férrea política de “día no trabajado, día no pagado” y apuntó contra los empleados de la administración pública nacional.

El Ejecutivo notificó que se procederá a descontar la jornada laboral completa y el porcentaje correspondiente al ítem de presentismo a todos los empleados públicos que se ausenten de sus puestos de trabajo. En cuanto al sector privado, la modalidad dependerá de cada empleador.

Cómo funcionan colectivos, trenes, subtes y otros transportes este jueves 19 de febrero

La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), la Unión Tranviarios Automotor (UTA), La Fraternidad y la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP – Metrodelegadxs) confirmaron su adhesión total al paro, por lo que no hay servicio de colectivos de corta, media y larga distancia, trenes ni subtes.

Paro general: no hay colectivos

Sin embargo, una serie de líneas presta servicio este jueves 19 de febrero:

Ciudad de Buenos Aires y AMBA : 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 74, 76, 78, 79, 80, 84, 87, 91, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 168, 177, 188, 263A, 271, 277, 283 y 299.

Provinciales y municipales: 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 410, 429, 435, 503 (San Vicente), 514 (Almirante Brown), 520 (Lanús), 523, 540, 541, 542, 543, 544, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 561 (Lomas de Zamora) y 562.

Además, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) que reúne a camioneros, pilotos, aeronavegantes, taxistas y personal marítimo y fluvial sumó su acompañamiento al paro nacional.