El cierre de la moratoria previsional histórica significó un cambio profundo en el esquema jubilatorio argentino. El Poder Ejecutivo resolvió no extender su vigencia y, en consecuencia, el régimen de regularización de aportes gestionado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) quedó sin efecto a partir del 23 de marzo del 2025.

Con el cierre de esta herramienta, muchas personas que alcanzan la edad jubilatoria -60 años en el caso de las mujeres y 65 en los varones- se encuentran con la imposibilidad de acceder a una jubilación por no contar con los 30 años de aportes requeridos por ley.

La forma de jubilarse, pese a no tener los 30 años de aportes completos

Sin embargo, aún existe una alternativa para un grupo específico de trabajadores en actividad que estén próximos a cumplir la edad jubilatoria. Se trata del Plan de Pago de Deuda Previsional, también conocido como UCAP, creado por la Ley 27.705 en 2023. Este mecanismo permite regularizar períodos faltantes y así garantizar el acceso al haber previsional.

El plan está dirigido a mujeres de entre 50 y 59 años y a varones de entre 55 y 64 años, es decir, a quienes se encuentren a 10 años o menos de cumplir la edad jubilatoria. A diferencia de las moratorias anteriores, el alcance es más limitado: solo permite completar períodos hasta marzo de 2012 inclusive.

Cada mes que se desea regularizar equivale a una Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales (UCAP), cuyo valor se actualiza periódicamente. El pago se realiza a través de un Volante Electrónico de Pago (VEP), que se genera desde la plataforma Mi ANSES. Una de las ventajas del sistema es su flexibilidad: no exige cuotas fijas ni evaluación socioeconómica, y cada persona puede elegir qué períodos abonar según sus posibilidades.

Cómo realizar el trámite de forma online

Para iniciar el trámite, el interesado debe:

Ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a la sección “Solicitud de Prestaciones”.

Seleccionar “Plan de Pago de Deuda Previsional para trabajadores”.

Allí podrá elegir uno o varios períodos y generar el VEP correspondiente.

Una vez efectuado el pago, el período figurará como acreditado en el sistema.

Antes de avanzar, se recomienda consultar la historia laboral desde la opción “Trabajo” y “Consulta de Historia Laboral” en la misma plataforma, donde se detallan los aportes registrados como empleado, autónomo o monotributista. De este modo, quienes aún están en actividad pueden planificar con anticipación su acceso a la jubilación.