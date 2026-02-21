Los costos de la "Vuelta al Cole". Foto: NA

Con el inicio del ciclo lectivo 2026 cada vez más cerca, la tradicional “Vuelta al Cole” llega atravesada por el impacto de la inflación. Según un relevamiento de la consultora Clash Beneficios, el costo de una canasta básica escolar ya supera los $76.900 por alumno, sin contar gastos adicionales como mochila técnica o zapatillas de marca. En este contexto, los bancos salieron a disputar el consumo con descuentos de hasta el 40%, reintegros y cuotas sin interés.

Los precios muestran la presión sobre el presupuesto familiar: los cuadernos más económicos arrancan en $3.500, las carpetas superan los $8.000 y la indumentaria escolar puede duplicar el gasto inicial. Por eso, aprovechar promociones con pagos mediante código QR o billeteras como MODO se volvió una herramienta clave.

El incremento en los costos del regreso de las clases. Foto: IA/Canal 26

Los descuentos bancarios para la “Vuelta al Cole”

Entre las entidades privadas, Banco Macro se destaca por ofrecer beneficios “sin tope” en varias de sus promociones, especialmente los jueves hasta el 12 de marzo: en indumentaria y calzado propone 20% de ahorro -que sube al 30% para clientes Selecta- con hasta 9 cuotas sin interés. En librerías, ofrece 10% sin límite de reintegro.

ICBC, en tanto, concentra su estrategia entre el 18 y el 20 de febrero, con hasta 40% de descuento y 6 cuotas sin interés. Su diferencial es el tope de reintegro de $50.000 por transacción, ideal para compras grandes como uniformes completos o mochilas técnicas.

Banco Provincia ofrece 10% y 4 cuotas sin interés en librerías y jugueterías, y hasta 20% en indumentaria con 9 cuotas. A través de Cuenta DNI suma descuentos en comercios de barrio y textos escolares, mientras que su portal Provincia Compras habilita hasta 12 cuotas sin interés en fechas puntuales.

Clase escolar. Foto: NA (Nicolás Celaya)

Por su parte, Banco Nación lanza promociones vía MODO BNA+ con 20% en librerías y 25% en indumentaria, además de planes de hasta 24 cuotas en tecnología desde su tienda oficial.

Banco Galicia apuesta a librerías como Cúspide y Batik con descuentos de hasta 20% y 9 cuotas sin interés.

BBVA, pagando con MODO, ofrece 20% de reintegro en librerías y calzado con un tope destacado de $60.000 por usuario.

Promociones para el regreso a clases. Foto: NA (Daniel Vides)

Otras entidades como Credicoop, Ciudad, Patagonia y Supervielle también presentan esquemas de 20% a 40% de descuento y financiación en cuotas.

En el interior, el Grupo Petersen -con presencia en Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y Santa Cruz- suma 20% sin tope en librerías y hasta 30% en indumentaria.

En un escenario de fuerte presión sobre los ingresos, comparar topes de reintegro, fechas y medios de pago puede significar una diferencia sustancial en el gasto final por alumno.