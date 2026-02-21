Pascuas en la Ciudad. Foto: GCBA.

Los feriados son las fechas más esperadas por los trabajadores: ya sea para hacer pequeñas escapadas a la playa, pasar unos días en familia o simplemente descansar, cada fin de semana largo es aprovechado al máximo Este 2026, Semana Santa marcará un fin de semana XXL, ya que coincidirá con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Con el cronograma oficial de feriados ya publicado por el Gobierno nacional, millones de personas podrán planificar con anticipación actividades religiosas, cumpleaños, viajes y reuniones familiares en uno de los períodos más esperados del año.

Calendario. Foto: Wikimedia Commons

El cronograma oficial confirma que la Semana Santa abarcará desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril. Este 2026, el calendario presenta una particularidad: el Jueves Santo coincide exactamente con el 2 de abril, fecha del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. De esta manera, el descanso que normalmente comienza el viernes se extiende desde el jueves hasta el domingo, generando un fin de semana extralargo en todo el territorio nacional.

Semana Santa: cómo queda el cronograma del fin de semana XXL

El cronograma completo será el siguiente:

Domingo de Ramos: 29 de marzo

Lunes Santo: 30 de marzo

Martes Santo: 31 de marzo

Miércoles Santo: 1 de abril

Jueves Santo: 2 de abril, que además coincide con el feriado nacional por Malvinas

Viernes Santo: 3 de abril, que también es feriado nacional

Sábado Santo: 4 de abril

Domingo de Pascuas: 5 de abril.

Calendario; feriados. Foto: Pexels.

Es importante tener en cuenta que el Jueves Santo es considerado día no laborable, lo que significa que la asistencia al trabajo depende de cada empleador. En cambio, tanto el 2 de abril como el Viernes Santo son feriados nacionales obligatorios.

Para la mayoría de los trabajadores, estudiantes y familias, esta combinación implicará cuatro días consecutivos de descanso, desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril.

Pascuas

Todos los feriados de 2026

Abril

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado nacional, coincide con Jueves Santo)

3 de abril: Viernes Santo (feriado nacional)

Mayo

1 de mayo: Día del Trabajador (feriado nacional)

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado nacional)

Junio

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado nacional)

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado nacional)

Julio

9 de julio: Día de la Independencia (feriado nacional)

Agosto

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado nacional, trasladable)

Octubre

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado nacional, trasladable)

Noviembre

16 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado nacional, trasladable)

Diciembre