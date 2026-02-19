Cambia el calendario escolar Foto: Foto generada con IA

La llegada de la Cuaresma en 2026 marcó el inicio de la cuenta regresiva hacia uno de los periodos más esperados por millones de estudiantes en México: las vacaciones de Semana Santa. Este año, el calendario escolar trae ligeros ajustes que, en la práctica, adelantan el descanso para alumnos de educación básica, generando gran interés entre familias que ya planean actividades, viajes y celebraciones.

Fechas oficiales de las vacaciones

De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026 de la SEP, el periodo vacacional oficial inicia el lunes 30 de marzo y concluye el viernes 10 de abril de 2026, con regreso a clases el lunes 13 de abril. Estas fechas aplican para preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como privadas que pertenecen al Sistema Educativo Nacional.

Este periodo abarca dos semanas completas sin actividades académicas y coincide con celebraciones religiosas como Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección, días tradicionalmente marcados por ceremonias, procesiones y visitas turísticas a destinos culturales y playas del país.

Se retrasa el inicio de clases Foto: Foto generada con IA

¿Por qué se adelanta el descanso?

Aunque el calendario oficial no cambia, en la práctica los estudiantes dejarán de tener clases antes del 30 de marzo. La razón es que el viernes 27 de marzo está programada la sesión mensual del Consejo Técnico Escolar (CTE), una jornada en la que el personal docente se reúne y se suspenden actividades para el alumnado.

Esto significa que los estudiantes de educación básica tendrán un fin de semana más largo, iniciando su descanso desde el viernes 27 y conectando directamente con el periodo vacacional oficial.

Variaciones en universidades y otros niveles educativos

En contraste con las escuelas de educación básica, algunas universidades manejan calendarios diferentes. Por ejemplo, la UNAM solo suspenderá actividades durante la primera semana de Semana Santa, ajustándose a sus propias disposiciones internas.

Esto refleja la diversidad de calendarios según la institución educativa, aunque el periodo más prolongado recae en los niveles básicos, donde la SEP determina la pausa nacional.

Excepción importante: Aguascalientes

Un caso especial ocurre en Aguascalientes, donde las autoridades estatales decidieron recorrer las vacaciones para alinearlas con la tradicional Feria Nacional de San Marcos, uno de los eventos sociales y económicos más importantes del estado.

El periodo vacacional queda así:

Inicio: lunes 20 de abril

Fin: lunes 4 de mayo

Regreso a clases: martes 5 de mayo

Aun así, se respetará la suspensión de actividades el jueves 2 y viernes 3 de abril, correspondientes a Semana Santa.

Exámenes de lengua y matemática Foto: -

Descanso para millones de familias

La Semana Santa es uno de los recesos educativos más esperados del año. Miles de familias aprovechan para viajar, visitar a sus seres queridos o participar en actividades culturales y religiosas. Este 2026, el adelanto práctico del descanso representa una oportunidad para planificar con mayor comodidad, especialmente para quienes desean salir de sus ciudades antes del incremento habitual en la demanda de transporte y hospedaje.