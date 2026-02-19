Feriados Foto: Foto generada con IA

Planificar unas vacaciones largas sin gastar demasiados días de licencia es un arte que cada año entusiasma a miles de trabajadores. Y 2026 ofrece una oportunidad única: es posible conseguir 16 días consecutivos de descanso entre marzo y abril pidiendo solo 6 días en el trabajo, gracias a cómo se combinan los feriados nacionales y los fines de semana XL del calendario argentino.

Este “hack” del calendario se vuelve especialmente atractivo porque 2026 llega con una serie de feriados estratégicos que permiten extender los descansos sin resignar gran parte del balance de vacaciones. Según el calendario oficial, la cercanía entre el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y las festividades de Pascua abre un corredor perfecto para quienes puedan coordinar sus licencias antes de la llegada del invierno.

Calendario. Foto: Wikimedia Commons

Cómo lograr los 16 días de descanso

La clave está en el período que va del sábado 21 de marzo al domingo 5 de abril. Para convertir esos días en un descanso prolongado, solo es necesario solicitar 6 días de vacaciones, lo que permite aprovechar al máximo los feriados puente y las fechas inamovibles del calendario.

Los días exactos a pedir son los siguientes:

Miércoles 25 de marzo

Jueves 26 de marzo

Viernes 27 de marzo

Lunes 30 de marzo

Martes 31 de marzo

Miércoles 1 de abril

El esquema funciona porque la semana previa cuenta con un día no laboral con fines turísticos (23 de marzo) y un feriado nacional el 24 de marzo, lo que permite iniciar el descanso con un primer “mini bloque” antes de ingresar en la cadena más larga de feriados.

A esto se suman los feriados de Pascua:

Jueves 2 de abril (Día del Veterano y Caídos en Malvinas + Jueves Santo)

Viernes 3 de abril (Viernes Santo, inamovible)

Con estos elementos combinados, el calendario se transforma en un corredor perfecto que une tres fines de semana, dos feriados nacionales, un día no laboral y solo seis días de licencia.

El 23 de febrerohabrá descanso extra Foto: Foto generada con IA

Cómo queda distribuido el descanso

21 y 22 de marzo → Fin de semana inicial

23 de marzo → Día no laborable

24 de marzo → Feriado nacional

25 al 27 de marzo → Días pedidos de vacaciones

28 y 29 de marzo → Fin de semana

30 marzo al 1 abril → Días pedidos de vacaciones

2 y 3 de abril → Feriados de Semana Santa

4 y 5 de abril → Fin de semana final

Resultado: 16 días corridos sin trabajar.

Una alternativa para quienes trabajan remoto

Quienes no puedan solicitar vacaciones pero tengan la posibilidad de trabajar desde otro lugar también cuentan con un plan atractivo. La ventana entre el 21 de marzo y el 5 de abril permite 10 días de desconexión total (solo fines de semana y feriados) y 6 días laborales remotos, ideal para quienes buscan cambiar de aire sin comprometer días de licencia.

Este período es considerado por muchos como la última gran oportunidad antes del invierno para realizar escapadas largas, con el agregado de que fines de marzo suele ofrecer un clima agradable en buena parte del país.