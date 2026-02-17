El 23 de febrerohabrá descanso extra Foto: Foto generada con IA

El calendario de febrero de 2026 trae una sorpresa para muchos trabajadores bonaerenses: el lunes 23 de febrero será una jornada no laborable en un distrito específico de la provincia, lo que permitirá disfrutar de un fin de semana largo tras los feriados de Carnaval. Esta medida generó consultas en los últimos días, especialmente entre quienes ya planifican descansos o escapadas cortas antes de fin de mes.

A diferencia de los feriados nacionales, este asueto tendrá carácter local y fue establecido por el municipio de Pilar en conmemoración de su aniversario. Esto significa que no será un día de descanso para todo el país, ni siquiera para toda la provincia de Buenos Aires, sino exclusivamente para quienes desarrollen actividades en esa jurisdicción.

Un descanso extendido para trabajadores del sector público

El día no laborable del 23 de febrero impactará principalmente en:

Personal del sector público municipal

Dependencias oficiales que funcionen dentro del partido de Pilar

Sucursales del Banco Provincia ubicadas en ese distrito

En cuanto al sector privado, la decisión quedará sujeta a cada empleador, como ocurre habitualmente en los días no laborables locales. Esto abre la puerta a que algunas empresas otorguen el día libre, mientras que otras mantendrán su funcionamiento normal.

Calendario de febrero. Foto: Freepik

Cómo se arma el fin de semana largo

El asueto cae lunes, por lo que quienes tengan el día libre podrán unir sábado, domingo y lunes en un pequeño fin de semana XL. Se trata de un descanso anticipado, ya que solo unos días después llegan los feriados de Carnaval, programados para el lunes 16 y martes 17 de febrero de 2026 a nivel nacional.

Esto permitirá reorganizar la semana laboral y escolar, y también representa una oportunidad para realizar actividades familiares, turismo de cercanía o simplemente descansar antes del cierre del mes.

Qué otros feriados hay cerca en el calendario

Aunque el lunes 23 de febrero no integra el listado nacional, sí está enmarcado dentro de un período del año que suele tener movimiento turístico y diversas interrupciones laborales. En el plano nacional, los feriados inamovibles y trasladables del año incluyen:

Carnaval: lunes 16 y martes 17 de febrero

Día Nacional de la Memoria: martes 24 de marzo

Semana Santa: jueves 2 y viernes 3 de abril

Estos feriados no están directamente relacionados con el asueto de Pilar, pero ayudan a entender cómo se organiza el calendario en esta época del año, donde los fines de semana largos se vuelven habituales.

Feriado en Pilar Foto: Instagram / sharewoodpilar.

¿Por qué puede interesar a personas de otras zonas?

Aunque el beneficio está dirigido a quienes trabajan o realizan trámites en el partido de Pilar, la noticia despierta interés porque forma parte de una tendencia creciente: los asuetos locales que generan descansos adicionales y que, según cada municipio, pueden sumarse a los feriados nacionales. Para muchas familias y trabajadores cerca del AMBA, estos días se convierten en oportunidades para planificar salidas o acomodar rutinas.

En resumen, no es feriado nacional, sino un asueto decretado por el municipio de Pilar. Beneficia sobre todo al sector público y a dependencias oficiales del distrito.

Permitirá un fin de semana largo previo a Carnaval.