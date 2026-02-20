Trabajo virtual. Foto: Unsplash

La Reforma Laboral es uno de los proyectos de ley impulsados por el Gobierno que más discusiones generó en la sociedad y todo el arco político. Luego de aprobarse en la Cámara de Diputados con vistas a su tratamiento en el Senado el próximo 27 de febrero, se debatió un punto clave como es la eliminación del home office, ya que la Ley de Teletrabajo se derogaría desde el 1° de enero de 2027.

Convenios por empresa, salario “dinámico, indemnizaciones y vacaciones, entre otros, son los aspectos más resonantes del proyecto que cambiará el sistema laboral de aprobarse finalmente en el Senado. La Reforma volvió a la Cámara Alta tras la eliminación del artículo 44 de licencias por enfermedad y el oficialismo confía en su sanción definitiva.

El proyecto establece la derogación de leyes especiales a partir del 1° de enero de 2027. Entre ellas, se encuentra la Ley 27.555 de Teletrabajo, que regula las condiciones laborales para quienes trabajan de manera remota.

Que dice la Ley de Teletrabajo que se eliminaría si se aprueba la Reforma Laboral en el Senado

La Reforma Laboral dispone la eliminación de regímenes específicos desde el 1° de enero de 2027. Entre ellos, figura la Ley 27.555 de Teletrabajo, que en la actualidad, fija el marco laboral para las tareas realizadas a distancia bajo la modalidad home office.

Esta legislación fue aprobada en 2020 en el momento de mayor expansión del trabajo remoto por la pandemia del coronavirus y estableció derechos centrales como:

Derecho a la desconexión digital.

Igualdad salarial con trabajadores presenciales.

Compensación por gastos de conectividad y equipamiento.

Protección de la jornada laboral en modalidad remota

En caso de que la Reforma Laboral avance sin modificaciones el viernes 27 de febrero en el Senado, ese esquema dejaría de regir y el teletrabajo pasaría a depender de pactos individuales o de las disposiciones generales de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), una perspectiva que despertó inquietud entre gremios y expertos en derecho laboral.

Además, el proyecto de ley propone dejar sin efecto otras normas de larga data, como el Fondo de Garantía de Créditos Laborales, las viejas leyes de trabajo a domicilio vigentes desde mediados del siglo pasado y la supresión del apartado de la Ley de Contrato de Trabajo referido a las invenciones realizadas por el trabajador.