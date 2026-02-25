Caos de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA.

Hay avenidas que son fundamentales para los vecinos, por lo que cada cambio que se realice sobre ellas implica modificaciones a su rutina. En este marco, se conoció que un cruce fue intervenido en un punto clave de Buenos Aires, algo que afectará de lleno a su rutina.

El sitio en cuestión se encuentra dentro de San Isidro, ubicado en la zona norte del Conurbano bonaerense. El Municipio avanzó con un cambio vial en la intersección de las avenidas Centenario y Márquez, un punto vital en la zona.

El cruce de Avenida Márquez y Centenario, en San Isidro. Foto: Google Maps

Los detalles del cruce entre Avenida Márquez y Centenario

Dicho cruce es considerado uno de los principales del municipio, con un mayor flujo de vehículos, además de que el transporte público tiene mucha relevancia, con el paso de diversas líneas de colectivos.

Cabe recordar que a pocos metros se encuentra el Hipódromo de San Isidro, que tiene una extensión de 13 cuadras. Además, también está en las cercanías de las vías del tren Mitre y lleva el tránsito al túnel que está ubicado en la calle Roque Sáenz Peña.

Un dato curioso que se desprende de dicha esquina es que es la que tiene la mayor cantidad de colectivos del partido.

Cambios en las avenidas Centenario y Márquez. Foto: Municipio de San Isidro

Las obras realizadas en San Isidro

Los trabajos en la zona comenzaron en julio de 2025, de la mano del área de Tránsito. En ese momento, se agregó un carril extra de giro de Márquez a Centenario, mano al norte. Además, demolieron parte de la isleta para ampliar la bocacalle de la avenida Santa Fe, junto con la construcción de una senda peatonal para agregar más seguridad para los vecinos que deban pasar por allí a pie.

Este primer paso permitió mejorar los flujos vehiculares, lo que se traduce en menos de tiempo de espera para pasar por el sitio. La disminución fue de 6 a 2,5 minutos, según las autoridades de San Isidro.

La segunda etapa inició en el corriente mes de febrero, con más trabajos en la intersección de Márquez y Centenario. Esta vez, se agregó otro carril para girar de avenida Santa Fe a Márquez, además de la demolición de un cordón separador para ganar más espacio y la ampliación del camino en sentido al sur.

Cambios en las avenidas Centenario y Márquez Foto: Municipio de San Isidrio

Tras los trabajos realizados, hay dos carriles extras de giro a la izquierda con destino a Márquez. Esta obra angostó dos carriles de Centenario mano al sur en dicho cruce en San Isidro.

El objetivo principal de las tareas que se llevaron adelante es la reducción de las demoras en el tránsito en la zona. Por esto mismo, resulta una buena noticia estos trabajos en el municipio de San Isidro, en un cruce que más de una vez generaba dolores de cabezas.