Vacuna antigripal 2026: quiénes deben aplicársela y cuáles son los grupos de riesgo
De cara al otoño, comienza a reactivarse la campaña gratuita para evitar situaciones de riesgo, internaciones y muertes. Quiénes deben vacunarse y por qué es clave cada año.
Con la llegada del otoño y el invierno, los casos de gripe comienzan a aumentar gracias a la mayor circulación del virus. Por eso, el Ministerio de Salud recomienda aplicarse la vacuna antigripal todos los años, cuya advertencia está dirigida principalmente a la parte poblacional que integra los llamados “grupos de riesgo”.
La gripe, suele causar fiebre, dolor corporal y malestar general durante 3 a 5 días, pero en algunos casos puede derivar en complicaciones graves como neumonía o incluso internaciones. Por este motivo, las autoridades sanitarias indicaron que la vacuna es gratuita y obligatoria para los siguientes grupos:
- Personal de salud.
- Personas gestantes, en cualquier trimestre del embarazo.
- Puérperas, hasta 10 días después del parto si no fueron vacunadas durante la gestación.
- Niños y niñas de 6 a 24 meses.
- Personas mayores de 65 años.
- Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo.
Vacuna contra la gripe: cuáles son los factores de riesgo y por qué debemos vacunarnos todos los años
Según indicó a Canal 26 el Dr. Christian Di Santo, médico infectólogo y profesor de la Universidad de Morón (MP 453433), vacunarse contra la gripe es una medida muy simple que podría prevenir complicaciones graves y hasta salvar vidas y que es por eso que es muy importante no saltarse el calendario de vacunación.
“Se podría considerar la vacunación para evitar los riesgos de complicaciones de influenza que viajen a zonas donde se encuentra circulando actualmente el virus”, remarcó el médico en referencia a la variante K H3N2 que generó un brote en Europa por el invierno.
Además, el infectólogo señaló cuáles son los sectores que deberían vacunarse, ya que poseen factores de riesgo:
- Personas con enfermedades respiratorias crónicas (asma moderada o grave, EPOC).
- Personas con enfermedades cardíacas.
- Personas con diabetes, obesidad, enfermedad renal crónica.
- Personas con inmunodeficiencias.
- Personas con tratamientos oncológicos o enfermedades oncohematológicas.
En estos casos, la gripe puede generar cuadros más severos y complicaciones. El virus de la influenza cambia con frecuencia, por eso la vacuna se actualiza anualmente para ofrecer protección frente a las cepas que se espera circulen en cada temporada.
Además de proteger a la persona vacunada, la inmunización ayuda a reducir la circulación del virus y protege indirectamente a quienes no pueden vacunarse. Pero ¿Cuándo aplicarla? La recomendación es hacerlo antes del pico invernal, aunque puede aplicarse en cualquier momento de la temporada. La vacuna no causa gripe y puede administrarse junto con otras vacunas del calendario.