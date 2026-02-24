Las vacunas contra la gripe H3N2 son gratuitas para algunos grupos vulnerables.

Con la llegada del otoño y el invierno, los casos de gripe comienzan a aumentar gracias a la mayor circulación del virus. Por eso, el Ministerio de Salud recomienda aplicarse la vacuna antigripal todos los años, cuya advertencia está dirigida principalmente a la parte poblacional que integra los llamados “grupos de riesgo”.

Vacunacion contra la gripe

La gripe, suele causar fiebre, dolor corporal y malestar general durante 3 a 5 días, pero en algunos casos puede derivar en complicaciones graves como neumonía o incluso internaciones. Por este motivo, las autoridades sanitarias indicaron que la vacuna es gratuita y obligatoria para los siguientes grupos:

Personal de salud.

Personas gestantes, en cualquier trimestre del embarazo.

Puérperas, hasta 10 días después del parto si no fueron vacunadas durante la gestación.

Niños y niñas de 6 a 24 meses.

Personas mayores de 65 años.

Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo.

Vacunación contra la gripe Foto: Ministerio de Salud.

Vacuna contra la gripe: cuáles son los factores de riesgo y por qué debemos vacunarnos todos los años

Según indicó a Canal 26 el Dr. Christian Di Santo, médico infectólogo y profesor de la Universidad de Morón (MP 453433), vacunarse contra la gripe es una medida muy simple que podría prevenir complicaciones graves y hasta salvar vidas y que es por eso que es muy importante no saltarse el calendario de vacunación.

“Se podría considerar la vacunación para evitar los riesgos de complicaciones de influenza que viajen a zonas donde se encuentra circulando actualmente el virus”, remarcó el médico en referencia a la variante K H3N2 que generó un brote en Europa por el invierno.

Además, el infectólogo señaló cuáles son los sectores que deberían vacunarse, ya que poseen factores de riesgo:

Personas con enfermedades respiratorias crónicas (asma moderada o grave, EPOC).

Personas con enfermedades cardíacas.

Personas con diabetes, obesidad, enfermedad renal crónica.

Personas con inmunodeficiencias.

Personas con tratamientos oncológicos o enfermedades oncohematológicas.

Vacunación contra la gripe. Foto: Unsplash.

En estos casos, la gripe puede generar cuadros más severos y complicaciones. El virus de la influenza cambia con frecuencia, por eso la vacuna se actualiza anualmente para ofrecer protección frente a las cepas que se espera circulen en cada temporada.

Además de proteger a la persona vacunada, la inmunización ayuda a reducir la circulación del virus y protege indirectamente a quienes no pueden vacunarse. Pero ¿Cuándo aplicarla? La recomendación es hacerlo antes del pico invernal, aunque puede aplicarse en cualquier momento de la temporada. La vacuna no causa gripe y puede administrarse junto con otras vacunas del calendario.