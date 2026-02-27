AUH, ANSES. Foto: ANSES

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es un beneficio social que otorga el ANSES mes a mes para familias con bajos recursos por cada hijo menor de 18 años cuando sus progenitores están desocupados, tienen empleos informales o son trabajadores del servicio doméstico. No hay límite para cobrarlo si el hijo tiene discapacidad.

Asignación Universal por Hijo (AUH). Fotos: ANSES.

ANSES: ¿cuánto aumenta la AUH en marzo 2026?

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá en marzo un aumento del 2,9%, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente. Con esta actualización, el monto bruto por cada hijo se eleva a $132.813.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retiene todos los meses el 20% del haber, por lo que el importe que efectivamente se acredita de manera directa es de $106.250 por hijo. Este porcentaje se paga posteriormente, una vez que el titular presenta la Libreta AUH, que certifica el cumplimiento de los controles de salud y la asistencia escolar.

¿En qué casos se puede recibir más de $400.000 con la AUH en marzo 2026?

El total cercano a $400.000 se puede recibir por la combinación de la AUH con el adicional alimentario que perciben los hogares con tres chicos. Tras el ajuste del 2,9%, el beneficio asciende a $132.813 brutos por cada hijo.

De esta manera, en el caso de una familia con tres menores, la suma de las asignaciones alcanza los $398.439 en términos brutos, antes de aplicarse las retenciones correspondientes.

Libreta virtual AUH Foto: -

Si se considera el importe neto de la AUH, es decir, con el descuento del 20% ya efectuado, una familia con tres hijos percibe $318.750 por ese concepto. Al agregar el refuerzo alimentario en su totalidad, el ingreso mensual vuelve a ubicarse por encima de los $400.000.

El monto definitivo varía según la cantidad de chicos y la edad de cada uno, dado que el plus alimentario se ajusta de acuerdo al rango etario.

Calendario de pagos de la AUH en marzo 2026: estas son las fechas

DNI terminado en 0: 9 de marzo de 2026

DNI terminado en 1: 10 de marzo de 2026

DNI terminado en 2: 11 de marzo de 2026

DNI terminado en 3: 12 de marzo de 2026

DNI terminado en 4: 13 de marzo de 2026

Economía argentina Foto: anses