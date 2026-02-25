ANSES Foto: Foto generada con IA

Los créditos para jubilados y pensionados de ANSES continúan siendo una de las alternativas más elegidas por los adultos mayores para obtener financiamiento en condiciones accesibles. Este programa oficial ofrece tasas más bajas que las del sistema bancario tradicional y plazos extendidos, lo que permite organizar mejor la economía personal en tiempos de inflación y aumento del costo de vida.

¿Quiénes pueden acceder?

La línea está destinada a personas que cobran una jubilación o pensión del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Para poder solicitarlo, el beneficiario debe cumplir con algunos requisitos generales, entre ellos:

Residir en el país.

Tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito.

Contar con DNI vigente.

Poseer un CBU registrado en Mi ANSES para el depósito del préstamo.

Además, ANSES realiza un análisis para verificar que la cuota a pagar no supere un porcentaje del ingreso mensual, de modo que el crédito no genere endeudamiento excesivo.

ANSES; jubilados; cobro. Foto: Redes sociales.

Montos disponibles y plazos de pago

Los jubilados pueden solicitar préstamos que, según la política vigente del organismo, suelen ofrecer montos que van desde cifras bajas destinadas a cubrir gastos urgentes hasta sumas más altas pensadas para proyectos personales, mejoras en el hogar o refinanciación de deudas.

Los plazos habituales permiten pagar en 24, 36 o 48 cuotas, lo que facilita elegir una opción adaptada a las posibilidades de cada beneficiario. Las cuotas se descuentan automáticamente del haber mensual, por lo que no es necesario realizar un pago manual.

En cuanto a la tasa de interés, ANSES mantiene un esquema más accesible que el de entidades bancarias, ya que se trata de una línea subsidiada por el Estado. Esto convierte a los créditos en una herramienta útil para quienes necesitan financiamiento sin enfrentar costos excesivos.

Jubilados, ANSES. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Cómo realizar la solicitud paso a paso

El trámite es sencillo y se puede hacer sin intermediarios:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En el menú principal, seleccionar “Créditos ANSES” y luego “Solicitar crédito – Jubilaciones y Pensiones”. Elegir el monto y el plazo de pago deseado. Verificar la información personal y confirmar la solicitud. Una vez aprobado, el monto se deposita en la cuenta bancaria declarada en un plazo breve.

Para quienes prefieren realizar el trámite de manera presencial, también es posible solicitar turno en las oficinas de ANSES.

Recomendaciones antes de pedir un crédito

Es importante que el jubilado evalúe su capacidad de pago, el impacto de la cuota en su ingreso y el plazo más conveniente. En caso de dudas, ANSES cuenta con canales de atención para brindar asesoramiento personalizado.