Viajar en micro con mascotas ya es una realidad: requisitos, precios y empresas habilitadas. Foto: Grok AI.

Viajar con mascotas en micros de larga distancia dejó de ser una excepción para convertirse en una alternativa concreta y cada vez más demandada. De cara a la temporada de verano 2026, quienes planean recorrer distintos puntos del país ya no tienen que resignarse a dejar a sus perros o gatos al cuidado de terceros: hoy es posible trasladarlos a bordo del micro y no en la bodega, siempre que se cumplan determinadas condiciones.

Esta modalidad, que hasta hace poco era impensada en el transporte terrestre argentino, quedó formalmente regulada por el Gobierno nacional en las últimas semanas, lo que habilitó a las empresas a implementar servicios pet friendly bajo normas específicas de seguridad, higiene y bienestar animal. Algunas compañías, incluso, ya venían aplicando este sistema desde la temporada pasada, anticipándose a una demanda en claro crecimiento.

Sin embargo, no todos los servicios ni todos los animales están habilitados. En general, solo se admiten perros y gatos de pequeño porte, con documentación sanitaria al día y transportados en caniles adecuados.

A continuación, te contamos cómo funciona el servicio empresa por empresa, cuáles son los requisitos y cuánto cuesta viajar en micro con mascotas en Argentina.

Plusmar: cómo viajar con tu mascota y cuáles son los requisitos

Plusmar permite viajar con mascotas en todas sus rutas, aunque únicamente en partidas seleccionadas, por lo que se recomienda consultar disponibilidad con anticipación. Cada pasajero puede trasladar un solo perro o gato.

Según detalla la empresa, la mascota debe contar con un pasaje pet friendly, cuyo valor equivale al 80% del boleto del dueño, ya que incluye un 20% de descuento sobre la tarifa regular del servicio elegido.

Los requisitos para viajar con mascotas en Plusmar son los siguientes:

Peso máximo de 10 kilos .

Libreta sanitaria actualizada, con vacunas y controles veterinarios al día.

Traslado obligatorio en canil o transportador ventilado , seguro y de tamaño acorde al animal.

Condiciones de higiene adecuadas al momento del viaje.

Los pasajes pet friendly pueden adquirirse de manera presencial en boleterías y sucursales, o bien de forma telefónica. La información completa está disponible en el sitio oficial de la empresa.

Flecha Bus: rutas habilitadas, costos y condiciones

Flecha Bus también ofrece la posibilidad de viajar con mascotas, aunque de forma más acotada. El servicio está disponible solo en rutas y horarios específicos, y permite trasladar un perro o gato por pasajero, con un máximo de dos animales por micro.

Las rutas habilitadas incluyen, entre otras:

Buenos Aires – Mar del Plata (desde Retiro y Liniers).

Mar del Plata – Buenos Aires.

Buenos Aires – Colón, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Concordia.

Regresos desde esas localidades hacia Retiro.

En cuanto a los costos, en la ruta Buenos Aires–Mar del Plata el traslado de la mascota equivale al 80% de un pasaje, mientras que en el resto de los recorridos se debe abonar un boleto completo.

Los requisitos exigidos por Flecha Bus son más estrictos:

Peso máximo de 10 kilos , incluyendo el contenedor.

Edad mínima de 12 semanas .

Canil con base impermeable y material absorbente.

Certificado sanitario emitido por un veterinario hasta 10 días antes del viaje .

Vacuna antirrábica vigente, aplicada al menos 21 días antes .

Correctas condiciones de higiene.

Las mascotas viajan ubicadas debajo de las butacas 1 y 4, mientras que sus dueños ocupan los asientos contiguos. Por el momento, estos pasajes solo se venden de forma presencial en boleterías oficiales.

Consejos clave para viajar en micro con tu mascota y evitar inconvenientes

Antes de subir al micro, hay una serie de recomendaciones fundamentales para garantizar un viaje seguro y sin contratiempos: