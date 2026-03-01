Congreso argentino. Foto: NA / Maximiliano Luna

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para un importante operativo de seguridad y tránsito este domingo 1° de marzo, debido a la Apertura de Sesiones Ordinarias 2026, encabezada por el presidente Javier Milei a las 21 horas. Como suele ocurrir cada año, el área que rodea al Congreso Nacional estará sujeta a cortes totales, zonas valladas y restricciones de circulación, tanto vehicular como peatonal. Estas medidas buscan garantizar el traslado seguro de la comitiva presidencial y el normal desarrollo del acto institucional.

Un despliegue de seguridad reforzado

Según la información oficial relevada, el operativo involucra a Casa Militar, fuerzas federales y la Policía de la Ciudad, quienes coordinarán distintos anillos de seguridad alrededor del Palacio Legislativo. Si bien el cronograma completo no fue publicado, las autoridades anticiparon un esquema similar al utilizado en otros eventos de relevancia nacional.

Javier Milei Foto: X Milei

Calles con cortes totales

Durante la tarde del domingo comenzarán a regir restricciones estrictas en varias arterias clave. De acuerdo con los mapas preliminares, el perímetro más comprometido comprenderá las siguientes calles y avenidas:

Ayacucho, Sarandí, Bartolomé Mitre, Solís y Adolfo Alsina, donde se espera un cierre total al tránsito.

Avenida Rivadavia, una de las principales del centro porteño, también tendrá interrupciones en su circulación.

Hipólito Yrigoyen y el cruce de Avenida Entre Ríos con Avenida Callao estarán afectados por bloqueos preventivos.

En paralelo, se prevé un vallado sobre Avenida de Mayo y Avenida Rivadavia, en el tramo que conecta con el Congreso, lo que podría generar demoras significativas.

Congreso de la Nación, política, diputados, senadores, Foto NA

Accesos especiales y circulación peatonal

El operativo contempla puntos específicos para quienes deban ingresar al recinto. Según las disposiciones iniciales:

Habrá una salida peatonal exclusiva en la calle Sarandí, entre Hipólito Yrigoyen y Adolfo Alsina.

El acceso para cocheras y personal administrativo será por la intersección de Bartolomé Mitre y Riobamba.

Además, como ocurre cada año, se busca priorizar el flujo de peatones para evitar concentraciones en los accesos directos al Congreso.

Impacto en el transporte y recomendaciones

Las autoridades porteñas informaron que se dará prioridad al funcionamiento del Metrobús de la Avenida 9 de Julio, con el objetivo de sostener la movilidad en el corredor central de la ciudad. Se recomienda a quienes deban circular por el área optar por medios de transporte alternativos o planificar rutas alejadas de la zona afectada.

Un operativo que se extenderá hasta el final del acto

El dispositivo permanecerá activo hasta que el presidente abandone el Congreso tras su discurso, momento en el que comenzará el proceso de reapertura gradual de calles y desmontaje de los vallados.