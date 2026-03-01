Javier Milei Foto: X Milei

En la antesala de la Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación, prevista para este domingo a las 21:00, el presidente Javier Milei compartió un mensaje en sus redes sociales que rápidamente generó repercusión pública. En su publicación, el mandatario expresó: “¡Hola a todos! La moral como política de Estado. Nos vemos a las 21:00 desde el Congreso de la Nación Argentina en la Apertura de Sesiones Ordinarias. ¡Viva la libertad carajo!”.

Este adelanto forma parte del clima político que rodea a un discurso cuya expectativa crece minuto a minuto. Según trascendió, la intervención presidencial se dará en un contexto de oficialismo fortalecido, con un Gobierno que llega al 1° de marzo exhibiendo avances legislativos y un paquete de reformas que busca consolidar durante el nuevo año parlamentario.

HOLA A TODOS...!!!

La Moral como Política de Estado.

Nos vemos a las 21:00 hs desde el Congreso de la Nación Argentina en la Apertura de Sesiones Ordinarias.



VIVA LA LIBERTAD CARAJO! pic.twitter.com/ldrGWmn7Vp — Javier Milei (@JMilei) March 1, 2026

Un mensaje enmarcado en la “batalla cultural”

La frase “La moral como política de Estado” no sería un detalle menor. Distintas fuentes periodísticas señalan que Milei planea centrar su discurso en un enfoque profundamente ideológico. Según análisis difundidos en los últimos días, este eje se alinea con la llamada “batalla cultural” que el Presidente considera esencial para transformar el sistema político y social argentino.

Javier Milei en el Congreso. Foto: Reuters

En esa línea, se anticipa que el discurso podría incluso llevar un título vinculado a este concepto, reforzando la idea de que la gestión actual aspira no solo a reformas económicas o administrativas, sino a una transformación de valores y paradigmas, un mensaje que Milei ha repetido en intervenciones previas.

Expectativas sobre los ejes del discurso

Diversas fuentes coinciden en que la alocución presidencial profundizará tanto en los logros de gestión como en las metas para 2026, un año sin elecciones pero marcado por la preparación para los desafíos políticos que vendrán.

Entre los temas esperados se incluyen:

Una evaluación de la herencia recibida y las medidas iniciales del Gobierno.

Un análisis del estado económico y la defensa del capitalismo competitivo frente al llamado “capitalismo de amigos”.

Propuestas legislativas para un año que el oficialismo ya califica como “el más reformista de la historia”.

Proyectos vinculados a educación, estabilidad fiscal y transformación del Estado, que el Ejecutivo presentará como parte de una agenda estructural.

El hermetismo en torno al contenido final del discurso ha sido notable. Según trascendió, el texto fue cerrado a mediados de la semana y mantenido en estricta reserva incluso dentro del propio equipo de comunicación, en un intento por maximizar el impacto de la presentación.

Javier Milei, apertura de sesiones ordinarias. Foto: Presidencia

Un mensaje que busca marcar rumbo

El mensaje publicado por Milei en redes sociales parece funcionar como antesala de un discurso que aspira a fijar el espíritu de la etapa que se inicia. Si la moral y la batalla cultural serán efectivamente los ejes conceptuales de la noche, su intervención podría convertirse en un punto de inflexión narrativo para la gestión.

Con un operativo de seguridad reforzado, la presencia de gobernadores y autoridades nacionales, y un clima político cargado de expectativa, el Presidente se prepara para encabezar la que promete ser una de las aperturas de sesiones más observadas de los últimos años.