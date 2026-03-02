Apertura de sesiones ordinarias: las 12 frases más resonantes de Javier Milei en su discurso ante el Congreso
Javier Milei inauguró el periodo ordinario del Congreso y su discurso se caracterizó por el anuncio de reformas de cara al 2026, cruces con la oposición y los logros obtenidos bajo su óptica. Las 10 definiciones del presidente.
Javier Milei brindó un discurso en el Congreso en el marco de la apertura de las sesiones ordinarias que comenzó a las 21 de este domingo 1° de marzo y finalizó cerca de las 23. Desde la celebración de los logros de su gestión bajo su óptica, críticas a la oposición, anuncio de reformas y definiciones sobre la economía argentina, el presidente dejó inaugurado un nuevo periodo legislativo con frases resonantes para el mundo de la política.
El discurso combinó un diagnóstico sobre la situación previa a su llegada al poder con un repaso de las medidas adoptadas y los objetivos de largo plazo. En el inicio, el presidente planteó que “hace 2 años estábamos atrapados sin salida en un eterno presente que destruía nuestra fe y la de nuestros hijos” y sostuvo que ese escenario respondía a “la codicia, impericia y cobardía de nuestros políticos de siempre”. En contraposición, afirmó que actualmente “volvemos a mirar al futuro con esperanza” y que el Gobierno está llevando adelante reformas que “llevaron décadas pendientes”.
Las 10 frases más resonantes de Milei en el Congreso
- “Hace 2 años estábamos atrapados sin salida en un eterno presente que destruía nuestra fe y la de nuestros hijos... hoy volvemos a mirar al futuro con esperanza”
- “Terminamos con la emisión monetaria que se usaba para financiar el descalabro fiscal”
- “En 2024 redujimos un 30% el gasto primario del Estado nacional en términos reales”
- “Hace dos años seguidos que la economía crece y acumula una mejora de más del 10%”
- “Más de 14.500 desregulaciones en un sinfín de áreas que dan cuenta del grado de cooptación corporativa que tenía el Estado.”
- “Tenemos el Congreso más reformista de la historia y la fuerza suficiente para hacerle frente a cualquier golpe político”
- “Ustedes también podrían gritar porque soy presidente de ustedes aunque no les guste. No pueden aplaudir porque se les escapan las manos a los bolsillos ajenos”
- “Ganan 48 millones de argentinos y pierden unos pocos. Los empresarios que son ineficientes y los políticos corruptos, salvo para este grupo de poder, el resto todos ganan”
- “Manga de ladrones, manga de chorros, por eso tienen a su líder presa y va a seguir presa con la causa de los Cuadernos”
- “¿Les parece normal pagar la tonelada de tubo de acero 4000 dólares cuando se paga 1400?”
- “Sería divertido debatir con ustedes si supieran algo”
- “Quiero argentinos produciendo, no argentinos parásitos”