Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Foto: REUTERS

Javier Milei brindó un discurso en el Congreso en el marco de la apertura de las sesiones ordinarias que comenzó a las 21 de este domingo 1° de marzo y finalizó cerca de las 23. Desde la celebración de los logros de su gestión bajo su óptica, críticas a la oposición, anuncio de reformas y definiciones sobre la economía argentina, el presidente dejó inaugurado un nuevo periodo legislativo con frases resonantes para el mundo de la política.

El discurso combinó un diagnóstico sobre la situación previa a su llegada al poder con un repaso de las medidas adoptadas y los objetivos de largo plazo. En el inicio, el presidente planteó que “hace 2 años estábamos atrapados sin salida en un eterno presente que destruía nuestra fe y la de nuestros hijos” y sostuvo que ese escenario respondía a “la codicia, impericia y cobardía de nuestros políticos de siempre”. En contraposición, afirmó que actualmente “volvemos a mirar al futuro con esperanza” y que el Gobierno está llevando adelante reformas que “llevaron décadas pendientes”.

El presidente brindó un discurso de más de una hora y media de duración. Foto: REUTERS

Las 10 frases más resonantes de Milei en el Congreso