Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Foto: REUTERS

Javier Milei inauguró el periodo de sesiones ordinarias del Congreso este domingo 1° de marzo en un discurso que le llevó más de una hora y media. El presidente trazó la hoja de ruta del Gobierno tras el triunfo legislativo en febrero con las leyes aprobadas y adelantó qué reformas buscará aprobar durante el transcurso del 2026. “Cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales, por lo que todos los meses presentaremos un paquete de proyectos a ser tratado por este Congreso”, sostuvo.

Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Foto: REUTERS

Una por una, las reformas que anunció Milei en el Congreso

Marco legal para la explotación de recursos naturales

El Gobierno impulsará una normativa destinada a potenciar el desarrollo de los recursos naturales. “Vamos a remover los obstáculos que separan a la sociedad de su riqueza. Vamos a construir un marco legal sólido que permita el desarrollo primario en beneficio de todos los argentinos, con cuidados pero lejos de prejuicios ambientalistas absurdos”, expresó Milei.

Reforma del sistema electoral

El oficialismo avanzará con una modificación de fondo del sistema electoral, que incluirá transformaciones en su estructura y funcionamiento. Dentro de ese paquete, el Presidente planteó cambiar el esquema de financiamiento de los partidos para evitar la injerencia de “mafias y narcotráfico” en el Estado.

Reforma del Código Procesal Civil

El Poder Ejecutivo enviará al Parlamento una iniciativa para introducir cambios en el Código Procesal Civil y Comercial, en el marco de una revisión más amplia del entramado jurídico e institucional.

Reforma del Código Penal

El mandatario afirmó que es necesario “profundizar las reformas en materia de seguridad” y avanzar “sin pruritos” en la modificación del Código Penal. En ese sentido, adelantó que se incorporarán sanciones más severas y una ampliación del alcance de las penas de cumplimiento efectivo.

Desregulación económica

La Casa Rosada remitirá proyectos que, de acuerdo con Milei, permitirán “terminar con una montaña de trabas regulatorias” para liberar la actividad productiva, atraer capitales y fomentar la creación de empleo en sectores que definió como postergados.

Reforma tributaria

El Presidente señaló que impulsará una reconfiguración del sistema impositivo con el propósito de aliviar la presión fiscal. “Necesitamos menos impuestos”, sostuvo, y planteó que el esquema debe estar orientado a estimular el crecimiento.

Apertura económica y acuerdos comerciales

El jefe de Estado confirmó que profundizará la inserción internacional: avanzará en la ratificación del acuerdo con Estados Unidos, promoverá cambios en el Código Aduanero y buscará la incorporación a nuevos convenios comerciales.

Baja de retenciones

También adelantó definiciones para el campo. “Continuaremos el sistema de baja de retenciones de forma responsable y solo en la medida en que el superávit fiscal lo permita”, afirmó.

Transformación del Poder Judicial

Por último, Milei anticipó proyectos para que la Justicia sea “ágil, rápida, eficaz y justa”, con el objetivo de fortalecer su perfil democrático y republicano. Entre las medidas, anunció el impulso de los juicios por jurados en el fuero federal.