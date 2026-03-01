Tren Mitre. Foto: X @InfoTrenMitre

El regreso del tren Mitre a la terminal de Retiro es uno de los temas que más preocupación generó entre los usuarios en los últimos meses. Tras semanas de obras, postergaciones y cronogramas provisionales, Trenes Argentinos confirmó finalmente una nueva fecha para el restablecimiento total del servicio, luego de un proceso de modernización considerado histórico en el sistema ferroviario del AMBA. Según comunicó la empresa, los trenes de los tres ramales volverán a llegar a Retiro a partir del domingo 8 de marzo, tras completar las pruebas de seguridad y la capacitación del personal técnico.

Aunque el retorno estaba inicialmente previsto para el 1° de marzo, las autoridades informaron que era necesario mantener por una semana más un esquema reducido para garantizar que el sistema de señalamiento renovado funcione correctamente. Durante ese período —entre el 1° y el 7 de marzo— el ramal Tigre circula únicamente hasta Belgrano C, mientras que los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre mantienen recorridos acotados hasta Belgrano R. Esta modalidad permite realizar pruebas de “marcha blanca” con formaciones vacías y completar la migración tecnológica en el ingreso a la terminal porteña.

Tren Mitre. Foto: X @InfoTrenMitre

Por qué se demora el servicio del Tren Mitre

La principal causa de la demora es la modernización del histórico sistema de señalamiento del acceso a Retiro, un equipamiento que, en algunos sectores, no se renovaba de manera integral desde hacía más de un siglo. En el Cabín de Empalme Maldonado, los equipos técnicos avanzan en el proceso de “vuelco” al nuevo sistema, lo que exige desconectar temporalmente el esquema anterior. Este paso es indispensable para evitar riesgos operativos, ya que cualquier falla en el sistema podría comprometer la seguridad de las formaciones y los pasajeros. Las obras registran un avance del 88%, según detallaron fuentes oficiales.

Estación Carupa, del tren Mitre. Foto: Trenes Argentinos

Además del señalamiento, el plan de renovación incluyó trabajos de gran escala en todo el corredor ferroviario. Solo en el ramal Tigre se renovaron 29 kilómetros de vías, se intervinieron 13 cuadros de estación, se modernizaron 16 pasos a nivel y se repararon puentes y alcantarillas que no recibían mantenimiento profundo desde hacía décadas. Este paquete de mejoras forma parte de la Emergencia Ferroviaria, que busca revertir décadas de deterioro en la infraestructura.

La normalización completa del servicio traerá beneficios concretos para los pasajeros. De acuerdo con proyecciones oficiales, el tiempo de viaje entre Retiro y Tigre podría reducirse en unos 10 minutos hacia mitad de año, y hasta 17 minutos para finales de 2026, gracias a la modernización de vías y señales. Con la reapertura total, las tareas de mantenimiento restantes se realizarán únicamente de noche para no afectar nuevamente la operación diaria.

Después de casi dos meses de servicios limitados, trasbordos obligatorios y demoras, miles de usuarios volverán finalmente a contar con el recorrido completo hacia Retiro. La fecha del 8 de marzo marca así no solo el final de un período de obras intensivas, sino también el inicio de una etapa de mejoras sostenidas en la línea Mitre, que promete viajes más rápidos, seguros y previsibles para toda la región.