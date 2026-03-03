Canal 26
martes, 3 de marzo de 2026, 18:30
Durante marzo, los usuarios del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras regiones del país pueden acceder a importantes descuentos que reducen el costo de viajar en colectivo y subte, con beneficios que van desde el 50% hasta el 100% de reintegro, dependiendo del medio de pago. Estas promociones, impulsadas por bancos, billeteras digitales y sistemas de pago sin contacto, surgieron tras los recientes aumentos en las tarifas del transporte.

Viajar gratis con débito Visa y tecnología NFC

Una de las oportunidades más destacadas del mes es el beneficio que permite recuperar el 100% del valor del boleto, disponible hasta el 30 de abril para quienes paguen con una tarjeta de débito Visa adherida a una billetera compatible con NFC. El reintegro aplica tanto en subtes como en colectivos, con un tope de $10.000 mensuales por servicio. Para acceder, es necesario contar con un teléfono con NFC, vincular la tarjeta en una billetera digital (como Google Wallet, MODO o Apple Pay) y abonar acercando el celular al lector.

Descuentos del 50% pagando con QR mediante MODO

Hasta el 15 de marzo, la billetera MODO ofrece reintegros del 50% para pagos realizados con la función “Viaje con QR”, válida en subtes y colectivos de todo el país. El usuario debe mostrar el código QR generado por la app ante el lector del molinete o la validadora del colectivo. Este beneficio tiene un tope de $8.000 por banco, aunque en algunos casos —como Santander o Credicoop— el reintegro puede duplicarse y alcanzar un 100%, elevando el tope a $16.000.

Tarifa Social SUBE: 55% de descuento para sectores vulnerables

Además de las promociones bancarias, continúa vigente la Tarifa Social Federal, un subsidio que permite pagar 55% menos en colectivos, trenes y subtes en todas las zonas donde funciona la tarjeta SUBE. Este beneficio está destinado a jubilados, pensionados, titulares de la AUH, personal de casas particulares, monotributistas sociales, beneficiarios de PNC, veteranos de Malvinas, estudiantes con Becas Progresar y perceptores del Seguro de Desempleo, entre otros programas sociales avalados por ANSES.

Para activarlo, los usuarios deben:

  • Generar el PIN SUBE desde Mi ANSES.
  • Registrar la tarjeta SUBE a su nombre.
  • Activar el atributo social en una Terminal Automática SUBE o desde la app SUBE en Android con NFC.
  • Una vez habilitado, el descuento se aplica automáticamente en cada viaje.

Una oportunidad clave para ahorrar en transporte

Entre promociones bancarias, reintegros digitales y la Tarifa Social, marzo se presenta como un mes con múltiples alternativas para abaratar costos en los viajes diarios. Los beneficios combinados permiten que miles de usuarios paguen entre la mitad y nada por sus traslados, en un contexto en el que los aumentos en tarifas afectan el presupuesto familiar.

Si utilizás transporte público de manera frecuente, revisar qué beneficio aplica a tu caso puede representar un ahorro significativo durante todo el mes.