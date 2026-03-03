Colectivos Foto: Foto generada con IA

Durante marzo, los usuarios del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras regiones del país pueden acceder a importantes descuentos que reducen el costo de viajar en colectivo y subte, con beneficios que van desde el 50% hasta el 100% de reintegro, dependiendo del medio de pago. Estas promociones, impulsadas por bancos, billeteras digitales y sistemas de pago sin contacto, surgieron tras los recientes aumentos en las tarifas del transporte.

Viajar gratis con débito Visa y tecnología NFC

Una de las oportunidades más destacadas del mes es el beneficio que permite recuperar el 100% del valor del boleto, disponible hasta el 30 de abril para quienes paguen con una tarjeta de débito Visa adherida a una billetera compatible con NFC. El reintegro aplica tanto en subtes como en colectivos, con un tope de $10.000 mensuales por servicio. Para acceder, es necesario contar con un teléfono con NFC, vincular la tarjeta en una billetera digital (como Google Wallet, MODO o Apple Pay) y abonar acercando el celular al lector.

Descuentos del 50% pagando con QR mediante MODO

Hasta el 15 de marzo, la billetera MODO ofrece reintegros del 50% para pagos realizados con la función “Viaje con QR”, válida en subtes y colectivos de todo el país. El usuario debe mostrar el código QR generado por la app ante el lector del molinete o la validadora del colectivo. Este beneficio tiene un tope de $8.000 por banco, aunque en algunos casos —como Santander o Credicoop— el reintegro puede duplicarse y alcanzar un 100%, elevando el tope a $16.000.

Tarifa Social SUBE: 55% de descuento para sectores vulnerables

Además de las promociones bancarias, continúa vigente la Tarifa Social Federal, un subsidio que permite pagar 55% menos en colectivos, trenes y subtes en todas las zonas donde funciona la tarjeta SUBE. Este beneficio está destinado a jubilados, pensionados, titulares de la AUH, personal de casas particulares, monotributistas sociales, beneficiarios de PNC, veteranos de Malvinas, estudiantes con Becas Progresar y perceptores del Seguro de Desempleo, entre otros programas sociales avalados por ANSES.

Para activarlo, los usuarios deben:

Generar el PIN SUBE desde Mi ANSES.

Registrar la tarjeta SUBE a su nombre.

Activar el atributo social en una Terminal Automática SUBE o desde la app SUBE en Android con NFC.

Una vez habilitado, el descuento se aplica automáticamente en cada viaje.

Una oportunidad clave para ahorrar en transporte

Entre promociones bancarias, reintegros digitales y la Tarifa Social, marzo se presenta como un mes con múltiples alternativas para abaratar costos en los viajes diarios. Los beneficios combinados permiten que miles de usuarios paguen entre la mitad y nada por sus traslados, en un contexto en el que los aumentos en tarifas afectan el presupuesto familiar.

Si utilizás transporte público de manera frecuente, revisar qué beneficio aplica a tu caso puede representar un ahorro significativo durante todo el mes.