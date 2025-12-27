El transporte público de CABA cambia para siempre: uno de los colectivos más usados deja de circular en 2026

Esta medida marca un paso más en la política de optimización del sistema de colectivos que busca eliminar superposiciones de trazados en el área metropolitana.

Colectivos en CABA Foto: NA

El mapa del transporte público en la Ciudad de Buenos Aires se vuelve a reconfigurar. La Secretaría de Transporte porteña anunció que la línea 99 deja de existir y su histórico recorrido será absorbido y fusionado con la línea 106.

La propuesta, que ya se encuentra en etapa de Participación Ciudadana, prevé que la línea mencionada se convierta en el Ramal B de la línea 106. El proyecto incluye modificaciones operativas, cambios en las frecuencias y una extensión del recorrido original para conectar nuevos puntos estratégicos de la Capital Federal.

Desde el Gobierno porteño explicaron que la iniciativa surgió a pedido de la empresa operadora, Colectiveros Unidos (CUSA), perteneciente al Grupo DOTA.

¿Qué pasará con los colectivos en CABA? Foto: NA

Eliminan la línea de colectivo 99 y cambian el recorrido del 106

Con la fusión total de las prestaciones, la línea 106 pasará a administrar dos ramales diferenciados que conectarán el oeste con el centro y el bajo porteño. Según el informe técnico, los parámetros operativos quedarán establecidos de la siguiente manera:

Ramal A: Mantendrá la conexión entre la Estación Liniers y la Terminal de Ómnibus de Retiro. Se prevén cambios específicos en la zona de la Av. Santa Fe para el sentido de vuelta, además de una variación en la cantidad de unidades asignadas.

Ramal B (ex Línea 99): Este ramal unirá la Estación Liniers con el Predio de Regulación del Puerto de Buenos Aires (Córdoba y Madero). Lo más destacado es la prolongación de su recorrido hasta Liniers, sumado a cambios en su paso por la Av. Avellaneda, el Parque Centenario y el Microcentro.

Para cubrir este nuevo esquema, la línea 106 contará con un parque móvil máximo de 102 vehículos, garantizando una flota robusta para absorber la demanda de los antiguos usuarios de la 99.

Se despide la línea 99 Foto: NA

La sexta línea de colectivos eliminada

La desaparición de la línea 99 se suma a una tendencia de consolidación del sistema de transporte que se aceleró en los últimos dos años. De concretarse tras el foro de participación, la 99 se convertirá en la sexta línea eliminada recientemente en CABA.

Se suma así a una lista que incluye a la línea 5 (ahora ramal de la 8), la 6 (fusionada con la 50), la 23 (con la 115), la 90 (con la 151) y la reciente baja de la línea 75. Como dato histórico, los especialistas destacan que muchas de estas líneas, incluida la 99, tienen su origen en antiguos recorridos de tranvías, lo que marca el fin de una era para ciertos trazados tradicionales de la Ciudad.

El Foro de Participación Ciudadana para que los vecinos dejen sus opiniones estará abierto hasta el próximo 30 de diciembre, fecha en la que se daría el cierre administrativo para proceder con la implementación de los nuevos cambios durante el inicio del 2026.