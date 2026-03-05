Oficinas de PAMI. Foto: NA (Claudio Fanchi)

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó cuáles son los hospitales y los centros de salud que estarán destinados exclusivamente a la atención gratuita de los afiliados durante marzo de 2026. Se trata de establecimientos distribuidos en distintas partes del país, que están especialmente preparados para recibir a los jubilados y pensionados.

A través de su red propia de hospitales y clínicas, PAMI ofrece atención integral sin copagos ni costos adicionales. Los afiliados pueden acceder a consultas médicas, estudios, internaciones y tratamientos especializados completamente cubiertos por la obra social, lo que representa un beneficio clave para millones de personas mayores en Argentina.

PAMI. Foto: NA.

PAMI 2026: estos son los centros de salud y hospitales que brindan servicio a los afiliados

PAMI confirmó que cuenta con siete centros de atención gratuita y exclusiva para los afiliados que lo necesiten y que allí trabajan profesionales especializados en gerontología. Además, se brindan prestaciones que van desde consultas ambulatorias hasta tratamientos de alta complejidad. Algunos de los hospitales que cuentan con este servicio son los siguientes:

Hospital Bernardo A. Houssay (Mar del Plata)

Este hospital es uno de los centros de referencia de la red de PAMI en la región. Cuenta con infraestructura preparada para atender problemáticas médicas de alta complejidad y brinda servicios de internación, guardia médica las 24 horas, consultorios externos y diagnóstico por imágenes. Para solicitar un turno, el afiliado debe contar con una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por su médico de cabecera o un especialista que sea prestador de PAMI. Una vez cargada en el sistema, el turno puede gestionarse de manera digital.

Clínicas y hospitales de PAMI. Foto: PAMI.

Unidad Asistencial Dr. César Milstein (CABA)

Ubicada en el barrio porteño de San Cristóbal, esta unidad asistencial es un hospital universitario que combina atención médica de calidad con formación académica e investigación científica. Entre sus principales prestaciones se encuentran la internación, la guardia médica activa las 24 horas, los consultorios externos y los estudios de diagnóstico por imágenes. Los turnos también se solicitan mediante una Orden Médica Electrónica emitida por un profesional prestador de PAMI.

Policlínicos PAMI I y II (Rosario)

Estos dos centros están dedicados a la atención integral de personas mayores. El Policlínico PAMI I se encuentra en Sarmiento 373, mientras que el Policlínico PAMI II funciona en Olivé 1159. Ambos ofrecen distintas alternativas para solicitar turnos: se puede llamar por teléfono, acercarse de manera presencial o utilizar el sistema de turnos online disponible en la página oficial de PAMI.

Hospital del Bicentenario (Ituzaingó)

Este establecimiento cumple un rol importante para los afiliados del oeste del Gran Buenos Aires, ya que permite reducir los tiempos de traslado y dar respuesta a una alta demanda de atención médica. Los turnos se solicitan por vía telefónica, donde el personal orienta al afiliado sobre los pasos a seguir según el tipo de consulta o tratamiento requerido.

Clínicas y hospitales de PAMI. Foto: PAMI.

Hospital PAMI de Hurlingham

Ubicado en General O’Brien 480, este hospital forma parte de la red de centros exclusivos de PAMI para afiliados. Para gestionar turnos, los pacientes deben comunicarse telefónicamente dentro del horario de atención y así coordinar la consulta médica correspondiente.

Clínica PAMI de Lanús

La clínica funciona en Flores de Estrada 5248 y brinda atención exclusiva para afiliados de la obra social. Los turnos se gestionan por teléfono y, en el caso de consultas con especialistas, puede ser necesario contar previamente con una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un médico prestador de PAMI.

Atención recién jubilados: así pueden completar la inscripción a PAMI

Las personas que se jubilan o comienzan a percibir una pensión pueden inscribirse en PAMI para acceder a la cobertura médica. El trámite puede realizarse de manera online o presencial y permite comenzar a utilizar los servicios de la obra social.

Para completar la afiliación, los nuevos jubilados deben presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI), el último recibo de haberes y completar el formulario de inscripción correspondiente. Una vez finalizado el proceso, el afiliado podrá elegir médico de cabecera y acceder a la red de hospitales, clínicas y centros de atención del organismo en todo el país.