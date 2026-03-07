El Gobierno confirmó la habilitación del paso bajo nivel de doble mano Foto: Foto generada con IA

La provincia de Buenos Aires suma una obra estratégica para mejorar la circulación en uno de los corredores más problemáticos del sur del conurbano. El Gobierno anunció la apertura oficial de un nuevo paso bajo nivel de doble mano que ya comenzó a transformar la movilidad en una zona históricamente afectada por embotellamientos.

¿Dónde está ubicado el nuevo túnel?

El flamante túnel se encuentra en Avenida Presidente Perón, a la altura de las vías del Ferrocarril Roca, dentro de la localidad de Rafael Calzada (partido de Almirante Brown). La obra fue inaugurada el 12 de diciembre, en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno nacional.

Este punto era uno de los cruces más conflictivos de la zona, debido al tránsito constante de vehículos y al impacto que generaba la barrera ferroviaria, especialmente en horas pico.

Un alivio inmediato para la congestión

El túnel, que ya funciona en ambos sentidos, permite que los autos circulen sin interrupciones por debajo de las vías del Ramal Bosques, vía Temperley. Esta modificación elimina el riesgo del cruce a nivel y reduce notablemente los tiempos de espera. Según el Gobierno, la obra representa un avance clave para descongestionar la avenida y mejorar la seguridad vial.

La zona solía registrar demoras diarias, con filas extensas de vehículos que quedaban detenidos hasta que pasara el tren. Ahora, con el nuevo paso habilitado, el flujo vehicular se vuelve continuo.

Inauguran el túnel más importante de Buenos Aires Foto: prensa

Cómo es el nuevo paso bajo nivel

El proyecto tiene una longitud total de 190 metros y fue diseñado con curva y contracurva para integrarse a las calles circundantes sin alterar la circulación barrial.

Entre sus características principales se destacan:

Gálibo de 4,50 metros de altura

Ancho total de 9,50 metros , dividido en dos carriles

Muros de contención de gran porte

Dos puentes ferroviarios construidos especialmente para permitir la circulación del tren durante las obras

Pavimento de hormigón , diseñado para soportar tránsito pesado

Estación de bombeo pluvial, clave para evitar anegamientos en días de lluvia

Estos elementos permiten garantizar la seguridad y el correcto drenaje del sector, algo indispensable en pasos subterráneos de este tipo.

Pasa bajo las vías del tren y destrabará la avenida más concurrida Foto: prensa

Una mejora estructural para todo el corredor

La habilitación del túnel no solo beneficia a quienes circulan diariamente por Avenida Presidente Perón, sino que también contribuye a ordenar la movilidad en todo el partido de Almirante Brown. Al eliminarse la barrera ferroviaria, se reduce el riesgo de accidentes y se mejora la conexión entre los barrios de la zona.

Además, esta obra forma parte de un plan más amplio de infraestructura orientado a reducir los cruces peligrosos sobre la traza del Ferrocarril Roca, uno de los más transitados del país.

Un avance esperado por años

Para las autoridades, la inauguración marca un paso fundamental hacia una circulación más fluida y segura. El nuevo túnel, ahora completamente operativo, se convierte en una pieza clave para destrabar uno de los corredores más cargados del Sur del Gran Buenos Aires, aportando eficiencia y agilidad en los desplazamientos cotidianos.