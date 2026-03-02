El túnel más largo del mundo Foto: Foto generada con IA

En lo profundo de la geografía noruega se esconde una de las obras de ingeniería más sorprendentes del planeta: el túnel de Lærdal, un corredor subterráneo que se extiende por 24,51 kilómetros, convirtiéndose en el túnel vial más largo del mundo. Esta impresionante infraestructura no solo conecta dos puntos estratégicos del país, sino que además representa un ejemplo excepcional de cómo la ingeniería puede adaptarse a los desafíos naturales más extremos.

Su construcción fue un reto monumental. Entre 1995 y 2000, los equipos técnicos trabajaron durante cinco años para perforar nada menos que 2,5 millones de metros cúbicos de roca, lo que permitió unir las localidades de Lærdal y Aurland, a unos 290 km al noroeste de Oslo. Aunque su tráfico diario es relativamente bajo (unos 2.000 vehículos), su importancia radica en ser la infraestructura de carretera más extensa del mundo construida exclusivamente para tránsito rodado.

El túnel forma parte de la ruta estratégica Oslo-Bergen Foto: Wikipedia

Una experiencia pensada para mantener la atención del conductor

Viajar por este túnel no es como atravesar cualquier carretera subterránea. Sus casi 25 kilómetros suponen un recorrido largo, y la monotonía podría afectar la concentración de los conductores. Para evitarlo, los ingenieros diseñaron el interior con una serie de “pausas visuales”:

Cuatro tramos diferenciados

Áreas de descanso y pequeñas rotondas que obligan a variar la conducción

Iluminación única en su tipo, posiblemente su rasgo más llamativo⁣

La iluminación es clave. La parte superior del túnel brilla en tonos azulados, mientras que la zona cercana al asfalto luce amarillos cálidos y anaranjados, simulando la luz de un amanecer. No se trata de un capricho estético: esta combinación cromática busca estimular la atención, reducir la fatiga y ofrecer una sensación más agradable durante el trayecto.

Un túnel diseñado para desafiar la montaña… y al cansancio

Aunque la pendiente del túnel es de apenas 2,5%, a lo largo del recorrido salva un desnivel considerable: desde los 5 metros sobre el nivel del mar hasta los 265 metros. La extensión del pasaje subterráneo hace que, sin un diseño adecuado, la experiencia pudiera resultar abrumadora o monótona. Sin embargo, gracias a esta combinación de ingeniería, ergonomía visual y seguridad, el tránsito se mantiene fluido y más cómodo.

Los cuatro segmentos en los que está dividido permiten que el conductor interactúe más con el entorno, lo que contribuye a evitar la somnolencia. Además, estas pausas estratégicas ayudan a distribuir mejor el tráfico y a proporcionar espacios seguros en caso de imprevistos.

Atraviesa una cordillera de hasta 1.400 metros de altura Foto: Wikipedia

Un ejemplo mundial de ingeniería eficiente

La creación del túnel de Lærdal no solo implicó perforar montañas enteras, sino también desarrollar un sistema que protegiera al conductor durante varios minutos sin ver la luz del día. La iluminación inteligente, el diseño dividido por etapas y la capacidad de tránsito moderado han convertido esta obra en un referente mundial en gestión del espacio subterráneo.

En definitiva, el túnel de Lærdal no es solo una vía que conecta dos regiones: es un ejemplo de cómo la ingeniería puede combinar funcionalidad, estética y seguridad para crear experiencias completamente nuevas bajo tierra. Noruega demuestra, una vez más, que las soluciones inteligentes pueden transformar incluso los entornos más desafiantes.