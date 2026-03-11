PAMI lanzó una nueva herramienta inesperada para sus afiliados: de qué se trata la función que brinda información clave para su salud
La plataforma incorporó una nueva función que permite a los afiliados consultar el estado de sus entregas a domicilio y conocer cuándo llegará su pedido.
La plataforma digital Mi PAMI sumó una nueva herramienta para facilitar el acceso a los afiliados con información clave para su salud. Se trata de “Mis entregas”, una sección que permite saber desde la web o la aplicación de forma rápida y sencilla el estado del envío a domicilio de insumos como pañales y apósitos.
La nueva sección dentro de la plataforma fue diseñada para mejorar la experiencia de los afiliados y brindar mayor transparencia en la entrega de Higiénicos Absorbentes Descartables. A través de esta herramienta, los usuarios podrán seguir el estado de sus pedidos y conocer en qué etapa del proceso se encuentra la entrega. Dentro de la sección se encuentran dos apartados principales:
- Solicitudes: muestra las entregas que están actualmente en curso.
- Historial: permite revisar las entregas que ya fueron realizadas anteriormente.
Cómo funciona el seguimiento de entregas en Mi PAMI
El sistema informará a los afiliados el estado actualizado de sus pedidos. Entre las opciones que podrán visualizar se encuentran:
- En preparación: el pedido está siendo armado.
- En camino: el repartidor ya tiene el paquete y se dirige al domicilio.
- Entregado: el envío fue recibido correctamente.
- Entrega no realizada: indica que no se pudo completar la entrega porque no había nadie en el domicilio.
Además del estado del envío, la plataforma también permitirá consultar el contenido del paquete y el domicilio registrado para la entrega.
Desde PAMI destacaron que esta mejora busca modernizar el sistema de entregas, simplificar los procesos y eliminar intermediarios innecesarios. La incorporación de “Mis entregas” permite a los afiliados contar con mayor previsibilidad y tranquilidad, ya que pueden acceder a la información de sus pedidos de forma clara y accesible desde la plataforma.
Qué hacer si hay problemas con la entrega
En caso de tener dificultades con la recepción del pedido, consultas sobre la fecha de entrega o la necesidad de verificar el domicilio registrado, los afiliados pueden:
- Llamar al 138 – PAMI Escucha y Responde, opción 0.
- Acercarse a la agencia PAMI más cercana para recibir asistencia.