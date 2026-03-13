La multa de $3.799.960 que sorprende a los conductores en Buenos Aires:

La multa de $3.799.960 que sorprende a los conductores en Buenos Aires. Foto: Foto generada con IA

Cada vez más conductores se preocupan por evitar multas. Algunas infracciones son más graves que otras y no solo implican una irresponsabilidad al volante, sino que también pueden convertirse en un verdadero dolor de cabeza por el elevado costo económico que conllevan. En este contexto, todos los conductores que transiten por CABA deben tener presente que existe una infracción cuya multa puede alcanzar los $3.799.960. Te contamos cómo evitarla.

Cómo evitar una multa de $3.799.960 en CABA

Durante marzo de 2026, los conductores que circulen a más de 140 km/h dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden recibir sanciones económicas que van aproximadamente desde $379.996 hasta $3.799.960.

Cómo evitar una multa de $3.799.960 en CABA. Foto: argentina.gob.ar

Exceder ampliamente el límite de velocidad se considera una falta grave, ya que aumenta significativamente el riesgo en la vía pública: reduce el tiempo de reacción frente a imprevistos y eleva la probabilidad de sufrir accidentes.

Principales multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires en marzo de 2026

Exceder el límite de velocidad y superar los 140 km/h (400 a 4.000 UF): entre $379.996 y $3.799.960 .

Cruzar un semáforo en rojo (300 a 1.500 UF): entre $284.997 y $1.424.985 .

Enviar mensajes de texto mientras se conduce (200 UF): $189.998 .

Prestar el vehículo a un menor de edad (200 UF): $189.998 .

Circular sin cinturón de seguridad (100 UF): $94.999 .

Usar el celular al volante (100 UF): $94.999 .

Estacionar en lugares reservados para personas con discapacidad o sobre rampas (300 UF): $284.997 .

No respetar la velocidad mínima permitida (70 UF): $66.499,30 .

Conducir sin licencia (50 UF): $47.499,50.

Cómo consultar infracciones de tránsito online en CABA. Foto: Seguridad Vial

Cómo consultar infracciones de tránsito online en CABA

Para saber si un vehículo o conductor registra multas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se puede hacer la consulta de manera digital siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio oficial del Gobierno de la Ciudad. Seleccionar el tipo de búsqueda: por patente del vehículo o por DNI del conductor. Lo más recomendable es realizar ambas consultas para asegurarse de que no haya infracciones pendientes. Completar la verificación de seguridad marcando la opción “No soy un robot”. El sistema mostrará el estado del conductor o del vehículo.

Si no existen deudas, se puede descargar el certificado de libre deuda en el momento. En caso de haber infracciones pendientes, la plataforma indicará el monto total adeudado, el detalle de cada falta y los puntos disponibles en la licencia del conductor.