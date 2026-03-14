Los Gallegos Foto: Foto generada con IA

El panorama comercial de la Argentina vuelve a sacudirse con una noticia que nadie esperaba: el emblemático Shopping Los Gallegos de Mar del Plata atraviesa uno de los momentos más decisivos de toda su historia. El centro comercial, que durante décadas fue un símbolo de consumo, encuentro y tradición en la ciudad balnearia, está a punto de cambiar de manos tras la inminente venta al holding IRSA, uno de los grupos más influyentes del país en el negocio inmobiliario y comercial.

La operación, que avanzó de manera firme en los últimos meses, marca un punto de quiebre para la vida del shopping y para miles de marplatenses que crecieron con él como parte del paisaje urbano. IRSA, administrador de espacios icónicos como Alto Palermo, será ahora el nuevo dueño de este histórico complejo comercial.

Preocupación por los trabajadores: un conflicto que estalló antes del traspaso

Más allá del impacto simbólico, la situación adquirió un tinte aún más tenso cuando comenzaron a surgir dudas sobre el futuro de sus trabajadores. En total, más de 150 empleados directos y alrededor de 100 indirectos dependen del funcionamiento del centro comercial. Aunque al inicio se había asegurado que no habría despidos durante la transición, el escenario cambió abruptamente.

Según relató Guillermo Bianchi, representante del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica, en las horas posteriores a la aprobación de la Ley de Modernización Laboral, dos trabajadores fueron despedidos, y se habrían realizado comentarios internos que generaron fuerte malestar entre el personal. Bianchi aseguró que intentó comunicarse con la empresa, pero no obtuvo respuesta, dejando la situación en un clima de preocupación creciente.

Shopping Los Gallegos. Foto: Shopping Los Gallegos.

Un shopping con más de 110 años de historia

El Shopping Los Gallegos no es un centro comercial más: es, para muchos, parte del ADN marplatense. Sus orígenes se remontan a 1912, cuando inmigrantes españoles abrieron un pequeño local llamado Baratillo Los Gallegos de apenas 250 m². Con el tiempo, el negocio creció, se convirtió en sociedad anónima en 1955, y en 1978 sufrió un devastador incendio, del cual resurgió renovado en 1983.

El punto más trascendente llegó en 1994, cuando se inauguró formalmente el shopping moderno, convirtiéndose en el primer centro comercial de Mar del Plata e imponiendo un nuevo estilo de compras y paseo en la ciudad. La obra demandó 18 meses y una inversión de 20 millones de pesos de la época, marcando un antes y un después en la Costa Atlántica.

¿Qué viene ahora? El futuro bajo la gestión de IRSA

Aunque la venta ya está encaminada, aún no se revelaron los planes concretos que IRSA tiene para el lugar. Sin embargo, si se toma como precedente su intervención en otros shoppings del país, se podrían esperar:

Remodelaciones profundas

Cambios en la estrategia comercial

Apuesta por marcas internacionales y formatos híbridos

Potenciación de experiencias y servicios (gastronomía, entretenimiento, cultura)

En Buenos Aires, por ejemplo, otras operaciones recientes muestran una tendencia clara del mercado hacia reposicionar espacios icónicos o reconvertirlos completamente, como ocurrió con Portal Palermo, que será transformado en un mega distrito urbano con inversión millonaria de Consultatio.

El shopping Los Gallegos en Mar del Plata. Foto: Tripadvisor.

Un cierre de etapa que impacta en toda la ciudad

Para Mar del Plata, la venta de Los Gallegos simboliza mucho más que un cambio empresarial. Representa el final de un ciclo que atravesó generaciones y que formó parte de la identidad comercial de la ciudad. La incertidumbre laboral, el interrogante sobre el proyecto que viene y la nostalgia por un ícono que pareciera entrar en su capítulo final alimentan un clima de pregunta permanente:

¿Cómo será el nuevo destino de uno de los centros comerciales más queridos del país?

Por ahora, lo único seguro es que el Shopping Los Gallegos está a punto de iniciar una nueva etapa. Y, como toda transformación profunda, promete traer cambios que ya comenzaron a sentirse.