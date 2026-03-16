Una mujer manejó a contramano por la Panamericana durante seis kilómetros y causó pánico. Foto: Captura de video

Una mujer condujo durante unos seis kilómetros a contramano por el carril rápido de la autopista Panamericana y ocasionó un amplio operativo policial para detener el vehículo.

En medio del procedimiento, un patrullero que intentaba interceptarla chocó contra una camioneta, aunque no se registraron heridos de gravedad.

Una mujer manejó a contramano por la Panamericana durante seis kilómetros. Créditos: NA

El episodio ocurrió a la altura del partido bonaerense de Campana, en la zona de la colectora norte y Chiclana. Según informaron fuentes oficiales, la conductora circulaba a bordo de un Toyota Corolla en sentido contrario al tránsito.

Pese a las advertencias de las autoridades, la mujer ignoró las señales para detenerse y tampoco se dirigió hacia la banquina, lo que motivó el despliegue de un operativo cerrojo para evitar una tragedia en la autopista.

Un fuerte choque durante el operativo cerrojo en la Panamericana

Durante el procedimiento, en el kilómetro 70, un móvil policial impactó de frente contra una Toyota Hilux 4x4. Tanto los efectivos como los ocupantes de la camioneta sufrieron lesiones, aunque se encontraban fuera de peligro.

El impacto fue tan fuerte que se activaron los airbags de la camioneta, generando preocupación entre los presentes y obligando a intervenir rápidamente al personal de emergencias.

Así quedó la camioneta Toyota Hilux tras el choque con el patrullero. Foto: TN

El test de alcoholemia dio negativo y aún se investigan las causas

Finalmente, los agentes lograron interceptar el vehículo en la colectora sur, a la altura de Schinoni. Allí, la conductora fue sometida a un test de alcoholemia, que dio resultado negativo.

De acuerdo con las autoridades, la mujer se encontraba desorientada y no supo retomar el sentido correcto de circulación.

El hecho generó preocupación entre los automovilistas que transitaban por la zona y el video de lo ocurrido rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Por su parte, las autoridades continúan investigando las circunstancias que llevaron a la mujer a circular a contramano durante varios kilómetros en una de las autopistas más transitadas del país.