Descuentos imperdibles: supermercados ofrecen rebajas de hasta el 60% en toallones y toallas
Cadenas reconocidas de supermercados ofrecen importantes ofertas y cuotas sin interés llevando más de una unidad. Dónde comprarlos.
Las principales cadenas de supermercados del país lanzaron una fuerte campaña de descuentos en blanquería, con rebajas que llegan hasta el 60% en toallas y toallones, junto con facilidades de pago en cuotas sin interés.
Se trata de una oportunidad para renovar productos de uso cotidiano a precios más accesibles en un contexto donde el consumo busca alivio a través de promociones.
Las promociones destacadas de supermercados en blanco
Entre las opciones más destacadas aparece Carrefour, que propone una mecánica de “segundo producto al 50%”, ideal para quienes buscan comprar en cantidad. Dentro de su catálogo, la toalla de microfibra Tex Home de 70x150 cm queda en $7.492,50 por unidad llevando dos, cuando su precio regular es de $9.990.
También sobresale el toallón Tex con capucha de tusor, que baja a $5.992,50 bajo la misma promoción. En una gama más premium, la toalla de baño Karsten Unika de 500 gramos se consigue a $37.492,50 por unidad llevando dos. Además, la cadena ofrece financiación en 3 y 6 cuotas fijas con tarjetas Visa o con su propia línea de crédito.
Por su parte, Jumbo apuesta a descuentos directos que en algunos casos alcanzan el 60%. Es el caso de la toalla de playa Krea de 75x150 cm, que pasa de $24.999 a $9.999,60. También hay opciones con un 30% de rebaja, como los toallones temáticos —entre ellos versiones de Mickey Mouse o Elsa— que quedan en torno a los $24.499,30. A esto se suman alternativas más económicas como una toalla gris estándar, que con descuento se consigue por $6.299,30.
En tanto, ChangoMás combina precios bajos con financiación accesible, ofreciendo hasta 4 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard. Entre las promociones más competitivas figura el toallón de microfibra de 70x140 cm a $4.199,30 con un 30% de descuento. También hay productos con rebajas del 50%, como la toalla de microfibra de 70x130 cm, que queda en $4.499,50, o los ponchitos infantiles, ideales para los más chicos, que parten desde los $5.999,50.
La cadena también incluye opciones en toallas de rostro y baño con descuentos variados, como modelos que bajan de $6.999 a $3.499,50 o alternativas de mayor calidad, como las toallas Karsten, que con el 50% de descuento quedan en $14.999,50.
En conjunto, estas promociones reflejan una estrategia agresiva de los supermercados para incentivar el consumo en categorías clave del hogar. La combinación de descuentos profundos y cuotas sin interés permite a los consumidores acceder a productos esenciales con mayor previsibilidad en el gasto, especialmente en un rubro donde la reposición suele postergarse.