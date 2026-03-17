Descuentos de supermercados en toallones y toallas.

Las principales cadenas de supermercados del país lanzaron una fuerte campaña de descuentos en blanquería, con rebajas que llegan hasta el 60% en toallas y toallones, junto con facilidades de pago en cuotas sin interés.

Se trata de una oportunidad para renovar productos de uso cotidiano a precios más accesibles en un contexto donde el consumo busca alivio a través de promociones.

Descuento en blanco en supermercados reconocidos. Foto: Freepik.

Las promociones destacadas de supermercados en blanco

Entre las opciones más destacadas aparece Carrefour, que propone una mecánica de “segundo producto al 50%”, ideal para quienes buscan comprar en cantidad. Dentro de su catálogo, la toalla de microfibra Tex Home de 70x150 cm queda en $7.492,50 por unidad llevando dos, cuando su precio regular es de $9.990.

También sobresale el toallón Tex con capucha de tusor, que baja a $5.992,50 bajo la misma promoción. En una gama más premium, la toalla de baño Karsten Unika de 500 gramos se consigue a $37.492,50 por unidad llevando dos. Además, la cadena ofrece financiación en 3 y 6 cuotas fijas con tarjetas Visa o con su propia línea de crédito.

Por su parte, Jumbo apuesta a descuentos directos que en algunos casos alcanzan el 60%. Es el caso de la toalla de playa Krea de 75x150 cm, que pasa de $24.999 a $9.999,60. También hay opciones con un 30% de rebaja, como los toallones temáticos —entre ellos versiones de Mickey Mouse o Elsa— que quedan en torno a los $24.499,30. A esto se suman alternativas más económicas como una toalla gris estándar, que con descuento se consigue por $6.299,30.

En tanto, ChangoMás combina precios bajos con financiación accesible, ofreciendo hasta 4 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard. Entre las promociones más competitivas figura el toallón de microfibra de 70x140 cm a $4.199,30 con un 30% de descuento. También hay productos con rebajas del 50%, como la toalla de microfibra de 70x130 cm, que queda en $4.499,50, o los ponchitos infantiles, ideales para los más chicos, que parten desde los $5.999,50.

Ofertas especiales en toallones y toallas.

La cadena también incluye opciones en toallas de rostro y baño con descuentos variados, como modelos que bajan de $6.999 a $3.499,50 o alternativas de mayor calidad, como las toallas Karsten, que con el 50% de descuento quedan en $14.999,50.

En conjunto, estas promociones reflejan una estrategia agresiva de los supermercados para incentivar el consumo en categorías clave del hogar. La combinación de descuentos profundos y cuotas sin interés permite a los consumidores acceder a productos esenciales con mayor previsibilidad en el gasto, especialmente en un rubro donde la reposición suele postergarse.