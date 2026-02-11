Adiós a un icónico negocio Foto: Redes

Una noticia que sorprendió tanto a consumidores como al sector del retail: Spid en Colombia, el formato de tiendas de proximidad operado por el grupo multinacional chileno Cencosud, confirmó el cierre definitivo de todas sus sucursales, poniendo fin a un proyecto que había llegado como una apuesta disruptiva para las compras rápidas y urbanas.

La decisión marca un antes y un después en el mercado y deja interrogantes sobre el futuro del retail de conveniencia.

Un cierre inesperado que sacude al mercado

Spid, lanzado en 2021 como una tienda “rápida, cercana y eficiente”, se había instalado en zonas de alto flujo con la promesa de entregas en menos de 30 minutos y una experiencia ágil. Sin embargo, el formato no logró consolidarse frente al avance imparable de las cadenas de descuento.

El contexto es contundente:

D1 cerró 2024 con más de 2.500 puntos de venta en 31 departamentos.

Ara superó 1.300 sedes, consolidándose como uno de los jugadores más fuertes del rubro.

Este crecimiento agresivo dejó a Spid sin margen para expandirse y competir en precios, un factor determinante en el consumo cotidiano.

Cierra una famosa cadena Foto: Redes

¿Por qué Cencosud decidió cerrar Spid?

La compañía explicó que el cierre forma parte de un proceso de reorganización interna orientado a fortalecer sus marcas principales:

Jumbo (hipermercados),

Easy (mejoramiento del hogar),

Metro (supermercados).

Estas líneas mantienen un desempeño sólido y estable dentro del país, por lo que la empresa eligió enfocar allí sus recursos.

Además, más del 90% de los empleados fueron reubicados en otras unidades del grupo, evitando un impacto social grave.

Una apuesta moderna que no alcanzó la escala necesaria

Aunque su concepto era atractivo —proximidad, rapidez, domicilios express— Spid enfrentó un obstáculo clave: la falta de escala.

Las tiendas de conveniencia requieren alta inversión en logística ultrarrápida y una red amplia de locales para ser rentables. En un mercado dominado por el descuento duro, el modelo se volvió difícil de sostener.

Analistas coinciden en que la operación de conveniencia crece en el mundo, pero solo prospera con grandes volúmenes. En Colombia, ese espacio ya estaba copado por D1, Ara y Oxxo.

Supermercados en Colombia Foto: Redes

Un sector en plena transformación

Lo que está ocurriendo responde a una dinámica mayor: el retail vive una transformación drástica.

La tendencia muestra un mercado polarizado:

Por un lado, descuentos masivos con precios bajos.

Por el otro, grandes superficies consolidadas que ofrecen surtido y experiencia.

En el medio, los formatos híbridos o emergentes están teniendo dificultades para sostener su posicionamiento. Spid terminó siendo una de las víctimas de esta presión competitiva.

¿Qué viene para Cencosud?

Desde la empresa reafirmaron su compromiso con el país cafetero y aseguraron que seguirán invirtiendo en fortalecer su operación, especialmente en las marcas que ya cuentan con una base sólida y una estructura logística madura.

Spid se despide tras cuatro años de operación, dejando una marca en el mercado por su apuesta tecnológica y su propuesta ágil. Pero su salida también expone una realidad: el retail cambia rápido, y solo los modelos capaces de adaptarse a gran escala logran sobrevivir.