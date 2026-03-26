Arena Córdoba, primer estadio cubierto de escala internacional en la provincia. Foto: Instagram @envivoproducciones

El mapa del entretenimiento en Argentina podría estar a punto de reconfigurarse. Corporación América Inmobiliaria, junto a la productora Dale Play, confirmó la construcción del Arena Córdoba, el primer estadio cubierto de escala internacional en la provincia. Con una inversión cercana a los 50 millones de dólares, el proyecto busca saldar una deuda histórica: la falta de infraestructura que en los últimos años dejó a la capital cordobesa fuera de las grandes giras internacionales.

La iniciativa no solo se destaca por su magnitud económica, sino también por la articulación entre actores clave del sector. Al desarrollo se suman referentes locales como En Vivo Producciones —liderada por José Palazzo y Marcelo Oliva— y el productor Carli Jiménez. Esta combinación entre respaldo internacional y experiencia en la escena nacional apunta a potenciar la llegada de espectáculos, eventos deportivos y convenciones de gran escala al interior del país.

Arena Córdoba, primer estadio cubierto de escala internacional en la provincia. Foto: Instagram @envivoproducciones

Arena Córdoba: cómo será el nuevo estadio para recitales

El Arena Córdoba se construirá en un punto estratégico: una parcela dentro del Distrito Las Artes, el desarrollo urbano ubicado en el predio del ex Batallón 141. La zona ofrece buena conectividad con los principales accesos de la ciudad, lo que facilitará la llegada tanto de público local como de visitantes de otras provincias.

El recinto fue diseñado con estándares internacionales y contará con características pensadas para espectáculos de gran nivel:

Tendrá capacidad para unas 12.000 personas y una superficie cubierta superior a los 11.800 m².

Su estructura será versátil, lo que permitirá adaptar el espacio a conciertos, eventos deportivos o ferias.

Incorporará tecnología de última generación en sonido e iluminación, acorde a producciones de alta complejidad.

Contará con 36 palcos premium y dos espacios lounge distribuidos en dos niveles, con capacidad para 120 personas cada uno.

Arena Córdoba, primer estadio cubierto de escala internacional en la provincia. Foto: Instagram @envivoproducciones

Un proyecto que busca reactivar la escena en Córdoba

La construcción del estadio aparece como una respuesta a una limitación histórica de la ciudad: la ausencia de un espacio cerrado de gran capacidad. Según estimaciones del sector, esta nueva infraestructura permitiría recuperar una parte significativa de los shows internacionales que hasta ahora elegían otras plazas.

De concretarse ese objetivo, Córdoba podría consolidarse como un destino clave dentro del circuito latinoamericano de espectáculos, en competencia con ciudades como Buenos Aires, Santiago de Chile o San Pablo.

Arena Córdoba, primer estadio cubierto de escala internacional en la provincia. Foto: Instagram @envivoproducciones

Más allá del impacto cultural, el Arena Córdoba también proyecta beneficios económicos. Se espera que genere empleo durante su construcción y operación, además de impulsar rubros como la hotelería, la gastronomía y el transporte. En ese contexto, y con el apoyo de políticas locales orientadas al desarrollo urbano, el proyecto se perfila como un nuevo polo de entretenimiento moderno y sustentable en el país.