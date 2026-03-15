“Tormenta de arena” en la Costa Atlántica. Foto: Gemini IA.

En distintos puntos de la Costa Atlántica bonaerense, un fenómeno cada vez más visible empieza a preocupar a vecinos y especialistas: la arena avanza desde los médanos y comienza a cubrir calles y sectores urbanos. Lo que para muchos turistas forma parte del paisaje natural, en algunas localidades ya se convirtió en un problema cotidiano que altera el equilibrio entre la naturaleza y las ciudades costeras.

Uno de los casos más notorios se observa en zonas del Partido de La Costa, donde los médanos continúan desplazándose impulsados por el viento y forman acumulaciones que invaden áreas urbanas. En sectores de San Clemente del Tuyú, por ejemplo, se registraron montículos de arena que terminan cubriendo calles cercanas a la playa.

Por qué avanzan los médanos y generan “tormentas de arena” en la Costa Atlántica

Los especialistas explican que este fenómeno responde, en gran parte, a la dinámica natural del litoral. La arena se desplaza constantemente a lo largo de la costa a través de un proceso conocido como deriva litoral, que transporta sedimentos desde el sur hacia el norte del litoral bonaerense.

"Tormenta de arena" en la Costa Atlántica. Foto: ChatGPT.

Esto provoca que en algunas zonas la arena se acumule cada vez más, mientras que en otras ocurre lo contrario: las playas pierden superficie por erosión. En localidades como Mar del Tuyú, Santa Teresita y Las Toninas, diversos estudios detectaron retrocesos de la línea de costa que en algunos períodos superan el metro por año.

El delicado equilibrio natural de las dunas en la costa bonaerense

Además de los procesos naturales, la intervención humana también modificó el comportamiento de los médanos. La forestación con especies exóticas —como el tamarisco— alteró la dinámica del sistema dunar. Estas plantas fijan la arena y favorecen la formación de dunas más altas, lo que puede provocar que el material transportado por el viento termine acumulándose cerca de las zonas urbanizadas.

Los médanos cumplen una función fundamental en el ecosistema costero. Actúan como barreras naturales frente al viento, las tormentas y el avance del mar, además de servir como reserva de arena que con el tiempo alimenta las playas.

San Clemente del Tuyu. Foto NA.

Por eso, el avance de la arena no es solo un fenómeno llamativo del paisaje: también es una señal de que el equilibrio ambiental de la costa está cambiando. Comprender cómo se mueven los sedimentos y planificar de manera responsable el crecimiento urbano será clave para proteger uno de los entornos naturales más importantes del turismo argentino.