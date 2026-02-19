Cierre de Fate Foto: NA - Juan Vargas

Trabajadores de Fate, de CTERA y organizaciones sociales cortaron este jueves la Autopista Panamericana a la altura de la localidad bonaerense de Virreyes.

Los manifestantes realizaron el corte en la zona de Ramal Tigre, a la altura de la calle Uruguay, en medio del paro general dispuesto por la CGT y en rechazo por la reforma laboral que se trata hoy en Diputados.

Conflicto por el cierre de Fate

En el lugar se encontraba personal de la Gendarmería Nacional que solicitó a los trabajadores si podrían al menos liberar medio carril de la citada Autopista, lo que finalmente ocurrió momentos después.

De todas maneras, se informó que, si bien la circulación en la zona no es como la que hay habitualmente en un día laboral, quienes deban ir por el lugar donde se encuentra la protesta, pueden desviarse por la Avenida Avellaneda.

El Gobierno dictó conciliación obligatoria y la empresa deberá suspender los 920 despidos

El Gobierno tomó la decisión de llamar a una audiencia conciliatoria entre Fate y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) en medio de un clima de tensión con protestas dentro y fuera de la planta y presencia policial tras el cierre de la empresa, que despidió a 920 empleados. La reunión se llevó a cabo este miércoles 18 de febrero a las 12.30 y resolvió dejar sin efecto las cesantías, al mismo tiempo que obligó a retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto

La noticia fue dada a conocer por el Ministerio de Capital Humano de la Nación en una acción ejecutada a través de la Secretaría de Trabajo. “Durante dicho plazo, las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al conflicto y abstenerse de adoptar medidas que alteren el normal desarrollo de las relaciones laborales, mientras se desarrollan las instancias de negociación convocadas por el Ministerio”, subrayó en el comunicado oficial.

“Previo al dictado de la conciliación obligatoria, la Secretaría de Trabajo ha llevado adelante las instancias administrativas previstas por la normativa vigente con el objetivo de promover el diálogo entre la empresa y la representación sindical y preservar la actividad y el empleo”, indicó. Según se informó, la intervención se remonta al 10 de junio de 2024, cuando Fate solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis.

“Durante su tramitación se realizaron audiencias entre la empresa yel Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), sin que se alcanzara un acuerdo, por lo que el procedimiento fue concluido en agosto de 2024″, se indicó. “Posteriormente, en mayo de 2025, las partes suscribieron un acuerdo que contemplaba la consideración de determinados conceptos salariales como no remunerativos por un plazo determinado, junto con la reorganización de turnos y la adecuación en la modalidad de pago de horas extraordinarias. Dicho acuerdo fue debidamente homologado por la autoridad laboral”, detalló Capital Humano.

En octubre de 2025, la empresa solicitó la prórroga del acuerdo alegando un agravamiento de su situación económica y se requirió la documentación correspondiente y la acreditación de las medidas adoptadas para mitigar la crisis. “Sin embargo, no se presentó un nuevo acuerdo suscripto entre las partes y la parte empresaria efectuó una presentación denunciando medidas adoptadas por la entidad sindical”, expusieron en el comunicado.

Por último, el Gobierno dijo que se tramitaron acuerdos de suspensión en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, uno de los cuales fue homologado y otro se encuentra pendiente de ratificación, debido a la negativa sindical. “El Ministerio de Capital Humano continuará promoviendo las instancias de mediación necesarias, en resguardo del empleo y del cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social vigente”, concluyó.