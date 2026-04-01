Cómo hacer crema pastelera. Foto: Freepik.

La crema pastelera es una de las preparaciones más clásicas de la repostería francesa y una de las más elegidas por su textura suave, su sabor delicado y su gran versatilidad. Se utiliza en tortas, facturas, bizcochos y también es un relleno infaltable para la rosca de Pascua.

Su consistencia cremosa la convierte además en una opción ideal para decorar y dar terminaciones delicadas, por eso sigue siendo una de las favoritas de pasteleros profesionales y aficionados.

Lo mejor es que se trata de una receta simple, económica y elaborada con ingredientes fáciles de conseguir en cualquier supermercado. Un clásico que nunca falla y que puede prepararse en pocos pasos. ¿Querés saber cómo hacerla? ¡Acá te lo contamos!

Receta y paso a paso para hacer crema pastelera para la rosca de Pascua

Ingredientes para la crema pastelera

500 ml de leche (puede ser entera o descremada)

1 cucharada de esencia de vainilla

4 yemas de huevo

100 g de azúcar

50 g de maicena (fécula de maíz)

Una pizca de sal

20 g de manteca

Cómo hacer crema pastelera para agregar a la rosca de Pascua. Foto: Freepik.

Paso a paso para hacer crema pastelera