Parecidas, pero no iguales: ¿cuál es la diferencia entre la rosca de Reyes y la de Pascua?

Si bien a simple vista parecen lo mismo, hay una diferencia clave que no solo tiene que ver con su significado simbólico y religioso, sino también con el contenido. Todos los detalles.

¿Cuál es la diferencia entre la rosca de Pascua y la de Reyes?

Como cada 6 de enero, en el Día de Reyes hay un clásico que no puede faltar en la mesa: la rosca de Reyes. Esta delicia de masa suave, coronada con crema pastelera, es ideal para acompañar unos buenos mates y arrancar la jornada de celebración.

Sin embargo, al verla, aparece una duda muy común: ¿en qué se diferencia de la rosca de Pascua? A simple vista, parecen lo mismo: una rosca esponjosa, decorada con frutas abrillantadas o crema pastelera. Pero hay una diferencia clave que tiene que ver con su contenido y también con el significado simbólico y religioso.

Rosca de Pascua y de Reyes: ¿en qué se diferencian?

Por un lado, la rosca de Pascua, que se sirve durante el Domingo de Resurrección, conmemora un momento central del cristianismo: la resurrección de Jesús tras su crucifixión. Por ese motivo, su decoración suele incluir huevos de chocolate o azúcar. El huevo es un símbolo del renacer, de la vida nueva que emerge, en alusión directa a la resurrección de Cristo.

Rosca de pascua. Foto: Instagram @dulceverapasteleria

Por su parte, la rosca de Reyes se come el 6 de enero y también se relaciona con el cristianismo, ya que evoca la escena bíblica en la que Melchor, Gaspar y Baltasar visitan al Niño Jesús para llevarle regalos. Por eso, en muchos países de tradición cristiana como México y España, es habitual que esta rosca contenga en su interior sorpresas o muñequitos.

En México, por ejemplo, es habitual que dentro de la rosca se oculten pequeñas figuras de plástico que representan al Niño Jesús. A quien le toca encontrar una de ellas le corresponde asumir el compromiso de organizar una reunión el 2 de febrero, fecha en la que se celebra el Día de la Candelaria. En España, en cambio, la rosca suele incluir habas u otros objetos simbólicos, asociados a la buena fortuna o a la prosperidad.

La rosca de Reyes se come el 6 de enero y también se relaciona con el cristianismo.

En Argentina, la diferencia entre ambas roscas no está tan definida. Las preparaciones suelen ser muy parecidas y, si bien en la versión de Pascua es más común la presencia de huevos, no siempre se mantiene la costumbre de esconder sorpresas en la rosca de Reyes. Aun así, ambas continúan ocupando un lugar destacado dentro de la tradición pastelera del país.

Cómo hacer Rosca de Reyes casera y deliciosa: la receta para hacerla en casa y disfrutar de este clásico

Con un poco de paciencia y siguiendo algunos pasos simples, es posible lograr una rosca casera riquísima y disfrutar, además, del orgullo de preparar una receta propia. Para quienes se animan a probar, Paulina Cocina compartió el paso a paso completo y todos los secretos para hacer una rosca de Reyes perfecta y sorprender a la familia.

Receta para hacer Rosca de Reyes

Rinde: 1 roscón grande

Tiempo de preparación: 1 h.

Tiempo de reposo (levado): 2 hs. y 10 min.

Tiempo de cocción: 30 -40 min.

Ingredientes

25g levadura fresca

70ml agua

500g harina comun

1/2 cdita azúcar

100g manteca

100g azúcar impalpable

½ cdita. sal

3 huevos

½ cdita esencia de vainilla

Ralladura de 1 naranja

Ralladura de 1 limón

crema pastelera

2 cdas. de azúcar común

1 cdita. de agua

Rosca de Reyes. Foto: Instagram Las Violetas

Paso a paso

Lo primero que hay que hacer es una esponja de levadura. Para eso, mezclar en un bol 25 gr de levadura fresca con 70ml de agua tibia, media cucharadita de azúcar y dos cucharadas de harina. Mezclar con una cuchara hasta que la levadura se disuelva bien y quede todo super integrado. Luego, tapar el bol con un repasador y dejarlo reposar en un lugar cálido hasta que duplique su volumen. Colocar en otro recipiente la manteca pomada junto con el azúcar impalpable y batir con un batidor hasta que se integre totalmente. Reservar. En un tercer recipiente colocar el resto de la harina (ya se había utilizado algunas cucharadas en el primer paso) y formar un hueco en el medio. En ese hueco agregar los 3 huevos, media cucharadita de vainilla y la ralladura de limón y naranja. La cantidad de ralladura depende de cuánto sabor quieran darle a la masa de la rosca de pascua. Paulina recomienda ponerle la de un limón y una naranja enteras. Cuando haya duplicado su volumen, agregar la esponja de levadura también en el tercer recipiente en el hueco junto con los huevos. Con los dedos desde el centro hacia afuera comenzamos a mezclar para formar la masa. Si hay dudas de como amasar, en el video está muy claro. La idea es que la harina vaya juntándose de a poco con la levadura y no de repente para que la rosca quede bien esponjosa. Cuando comience a formarse una masa (todavía va a quedar mucha harina suelta) agregar la manteca pomada que mezclamos con el azúcar impalpable y amasar hasta integrar totalmente. Colocar un poco de harina en la mesada y amasar la masa. Cuidado con la cantidad de harina que agregan, si se pasan la rosca de pascua quedará muy seca, deben poner solo lo indispensable para que no se pegue en la mesada. Deben amasar mínimo 10 minutos. Paulina recomienda que sean 15 o 20, ya que cuanto más se amase mejor. Devolver la masa a su recipiente y dejar levar durante una hora y media, tapada con un repasador en un lugar cálido como se había hecho anteriormente con la levadura. Al tener muchos ingredientes, esta masa de roscón de reyes tarda más en aumentar su volumen que otras masas más tradicionales. Formar una bola con la masa y realizar un agujero con el codo. Miren el video que sale perfecto. Perfeccionar con las manos para generar una rosca lo más prolija posible. Ahora tenemos que buscar algo que podamos utilizar como centro de la rosca. Si no se pone nada en el medio cuando se cocine se inflará y perderá su agujero. Se puede usar una lata forrada con papel aluminio. Acomodar la masa en una fuente para horno enharinada, colocar la lata y pintar con un poco de yema batida. Dejar levar la masa nuevamente durante 40 minutos más. Una vez que haya levado, y antes de meter al horno, hay que decorar la superficie de la rosca con crema pastelera, formando aros o alguna figura que les guste. Al terminar de decorar, pincelar nuevamente con huevo. En un bol pequeño mezclar dos cucharadas de azúcar común con una cucharadita de agua. Agregar esta mezcla entre los aros de crema pastelera encima de la rosca. Llevar al horno precalentado a 180º durante 30-40 minutos, hasta que esté bien bien dorada.

Rosca de Pascua

Cómo hacer crema pastelera en 5 minutos

Ingredientes

250 ml de leche

55 grs de azúcar

Cascaras de limón

1 rama de canela

2 yemas de huevo

20 grs de maicena

Paso a paso

Colocar en un recipiente apto para microondas 200 ml de leche junto con 55 gr de azúcar. Agregar unos pedacitos de cáscara de limón (sin la parte blanca, que esté bien amarillo). Ojo, solo agregar 200 ml de leche en este paso, los otros 50 ml los utilizaremos más adelante. Añadir una ramita de canela al recipiente y llevar al microondas a potencia máxima durante 2 minutos. Recordar que en esta receta de crema pastelera hay que ser muy cuidadosos con las instrucciones, tanto con las cantidades como con el tiempo. Mientras tanto, en otro recipiente agregar las 2 yemas de huevo. Ahora si agregar los 50 ml de leche que se reservó en el primer paso y revolver. Luego añadir 20 gr de maicena al huevo y batir hasta que se una perfectamente. Quitar la leche con azúcar del microondas (debe estar bien caliente) y mezclarla con las yemas de huevo y maicena. Para esto utilizar un pequeño colador, así no se pasan las cascaritas de limón y ni restos de canela. Llevar el recipiente al microondas durante 1 minuto más, a potencia máxima. Por último, retirar del microondas y batir bien. No hay que asustarse por el aspecto apenas la saquen, cuando revuelvan con un batidor va a quedar totalmente integrada. Si se quiere más líquida, se puede agregar un chorro de leche y llevar unos segundos más al microondas, volviendo a batir cuando la retiramos.

Cómo hacer crema pastelera en 5 minutos. Foto: Bon Viveur.

Así, preparar la rosca de Reyes en casa se convierte en un plan ideal para compartir y celebrar la tradición sin gastar de más. Con ingredientes simples y un poco de dedicación, es posible disfrutar de un clásico infaltable, recién hecho y con ese toque especial que solo tienen las recetas caseras.