Despidieron al alumno de 13 años que fue asesinado por un compañero en Santa Fe. Foto: Gentileza Aire de Santa Fe

Familiares, amigos, compañeros, vecinos y profesores protagonizaron un sentido homenaje con velas y carteles al niño asesinado en el tiroteo escolar en Santa Fe. La Escuela Normal Mariano Moreno fue el escenario del trágico hecho y del emotivo suceso posterior en el que se reunieron cientos de personas con sus velas y el máximo respeto por el recuerdo del niño asesinado.

La víctima fatal del tiroteo en la escuela fue identificada como Ian Cabrera, un estudiante de 13 años que cursaba su primer año en el nivel secundario. Según informaron diferentes medios periodísticos, Ian asistía al mismo establecimiento que el agresor (un alumno de 15 años) aunque no compartían curso, ya que la víctima era dos años menor.

Izquierda: atacante /Tiroteo en una escuela de Santa Fe. Derecha: víctima. Foto: Agencia NA (policía)

Cómo fue la despedida

Muchos adolescentes y niños abrazados, velas encendidas frente a la puerta de ingreso del colegio, globos blancos y carteles con pedidos de justicia protagonizaron el emotivo evento.

Una estudiante que estaba en la institución cuando todo sucedió contó: “Pensé que se había caído un portón, pero después se escucharon más disparos y salimos corriendo”. Y una madre contó que después del tiroteo su hija salió corriendo y no la encontraban, otras madres tampoco encontraban a sus chicos, y agregó: "Lo más triste fue que la mamá de Ian preguntaba en el grupo dónde estaba su hijo, y nadie sabía”.

El momento en el que el joven entra con el arma a la escuela. Foto: Captura de video.

De allí que un padre comentó al portal Aire de Santa Fe: “Venimos a acompañar este difícil y duro momento que estamos viviendo todos los sancristobalenses”,

Una abuela que se acercó para acompañar a su nieta afirmó: “Nunca se vio algo así en San Cristóbal”.

El cuerpo del chico fue velado pasadas las 22 horas de este lunes en una casa ubicada en el cruce de las calles Sarmiento y Alvear.

Qué se sabe del adolescente que cometió el crimen

Conforme a la información que trascendió de forma oficial, el adolescente, de 15 años, sacó una escopeta de su mochila en el patio interno donde iban a izar la bandera y comenzó a disparar. Producto del ataque, varios alumnos resultaron heridos y uno de ellos, de 13 y que cursaba primer año, falleció.

“Hablamos con docentes y nos dijeron que es un buen alumno y que nunca mostraba problemas de conducta, por lo cual esto llama la atención”, reveló Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal.

Un alumno fue armado al colegio y mató a un compañero. Foto: NA

“El agresor, de entre 15 y 16 años, sacó un arma de su mochila, hirió a varios compañeros y mató a otro de 13 años”, confirmó.