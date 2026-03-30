Crimen en el colegio de Santa Fe: qué se sabe del alumno que mató a un compañero en una escuela de San Cristobal
El estremecedor hecho ocurrió este lunes en un colegio del Municipio de San Cristóbal. El alumno que disparó tiene entre 15 y 16 años.
Un alumno ingresó armado a la Escuela Normal Superior Mariano Moreno N°40, en la ciudad santafesina de San Cristóbal, y asesinó a un compañero durante el inicio de la jornada escolar.
Conforme a la información que trascendió de forma oficial, el adolescente, de 15 años, sacó una escopeta de su mochila en el patio interno donde iban a izar la bandera y comenzó a disparar. Producto del ataque, varios alumnos resultaron heridos y uno de ellos, de 13 y que cursaba primer año, falleció.
“Hablamos con docentes y nos dijeron que es un buen alumno y que nunca mostraba problemas de conducta, por lo cual esto llama la atención”, reveló Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal.
“El agresor, de entre 15 y 16 años, sacó un arma de su mochila, hirió a varios compañeros y mató a otro de 13 años”, confirmó.
“Tomamos conocimiento a través del centro de monitoreo municipal. Los chicos estaban haciendo la vigilancia y notaron una situación atípica, al notar que todos los chicos salían corriendo del colegio”, agregó el funcionario.
El video del momento en que un alumno mató a balazos a un compañero en el colegio de Santa Fe
Un video muestra el momento en el que el alumno comenzó a disparar y mató a un compañero en la Escuela Normal Mariano Moreno N.º 40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal.
En las imágenes se puede ver cómo algunos menores corren y otros se refugian ante la lluvia de disparos. Por el ataque, un chico de 13 años murió y otros dos resultaron heridos.