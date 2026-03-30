Disparos en una escuela en Santa Fe que terminó con un muerto. Foto: captura video.

Un alumno ingresó armado a la Escuela Normal Superior Mariano Moreno N°40, en la ciudad santafesina de San Cristóbal, y asesinó a un compañero durante el inicio de la jornada escolar.

Conforme a la información que trascendió de forma oficial, el adolescente, de 15 años, sacó una escopeta de su mochila en el patio interno donde iban a izar la bandera y comenzó a disparar. Producto del ataque, varios alumnos resultaron heridos y uno de ellos, de 13 y que cursaba primer año, falleció.

“Hablamos con docentes y nos dijeron que es un buen alumno y que nunca mostraba problemas de conducta, por lo cual esto llama la atención”, reveló Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal.

Un alumno fue armado al colegio y mató a un compañero. Foto: NA

“El agresor, de entre 15 y 16 años, sacó un arma de su mochila, hirió a varios compañeros y mató a otro de 13 años”, confirmó.

“Tomamos conocimiento a través del centro de monitoreo municipal. Los chicos estaban haciendo la vigilancia y notaron una situación atípica, al notar que todos los chicos salían corriendo del colegio”, agregó el funcionario.

El video del momento en que un alumno mató a balazos a un compañero en el colegio de Santa Fe

Un video muestra el momento en el que el alumno comenzó a disparar y mató a un compañero en la Escuela Normal Mariano Moreno N.º 40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal.

Horror en Santa Fe: un alumno fue armado al colegio y mató a un compañero. Video: X/mariogaloppo

En las imágenes se puede ver cómo algunos menores corren y otros se refugian ante la lluvia de disparos. Por el ataque, un chico de 13 años murió y otros dos resultaron heridos.