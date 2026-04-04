Tránsito en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Unsplash.

El tráfico pesado es una de las realidades más perturbadoras de las grandes ciudades. Bocinazos constantes y tiempos de viaje que se estiran más de lo previsto son algunas de las consecuencias de la congestión vehicular. Ese en el mejor de los casos, ya que también pueden ocasionar choques o altercados entre conductores.

En ese contexto, el estrés al volante no solo se vuelve casi inevitable, sino también un factor de riesgo que puede derivar en maniobras imprudentes y accidentes evitables. Saber cómo evitarlo puede ser fundamental.

Tránsito en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Unsplash.

El paso más importante es aceptar que no hay nada que pueda hacerse para combatir el embotellamiento una vez adentro. Lo que sí puede hacerse, sin embargo, es minimizar sus efectos evitando o modificando algunas malas costumbres.

Consejos para evitar choques en el tráfico pesado

Quedarse en un carril : aunque puede resultar más dinámico y productivo, lo único que genera el movimiento constante y errático es inestabilidad y lentitud. Por eso, cambiar constantemente de carril termina siendo contraproducente. Es recomendable elegir un carril y confiar en que eventualmente va avanzar, en lugar de pensar que el otro va a ser el primero en acelerar.

Enfocarse al máximo : es importante mantener los ojos en el volante y el radar de alerta encendido para poder actuar apropiadamente y evitar accidentes. Esto implica controlar el uso del celular y cualquier otra distracción que pueda presentarse adentro del auto.

Preservar la distancia: diez metros es una distancia prudente que sirve como margen para actuar ante una frenada inesperada, y también para tener la opción de acelerar progresivamente una vez que empieza a movilizarse la congestión.

Otro punto a tener en cuenta, para evitar otra situación desgraciada que se sume al tráfico pesado, es considerar la inseguridad vial que hay en Argentina. Teniendo en cuenta que los embotellamientos son escenarios de robo fácil porque los conductores están bloqueados, es clave chequear que las puertas estén cerradas con el sistema de cierre centralizado y que no haya objetos de valor demasiado expuestos.