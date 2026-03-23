Cuánto cuestan las tendencias que transforman la forma de hospedarse.

Viajar ya no es solo encontrar un lugar para dormir: hoy, hospedarse se trata de vivir experiencias únicas. Las nuevas tendencias en alojamiento, como hoteles cápsula, domos futuristas y glampings de lujo, buscan combinar confort, diseño y conexión con la naturaleza, ofreciendo alternativas que se alejan del concepto tradicional de hotel.

Hoteles cápsula: eficiencia y estilo en espacios reducidos

Ovo Patagonia es un complejo de cuatro cápsulas adosadas a una pared de piedra a 270 metros de altura, diseñadas para alojar a dos personas. Desde aquí, se puede disfrutar de una vista impresionante del Fitz Roy, la icónica montaña que se encuentra entre Argentina y Chile, dentro del Parque Nacional Los Glaciares.

El lugar ideal para los amantes de la adrenalina. Foto Instagram.

Se trata de una opción de hospedaje como ninguna otra: cápsulas pensadas para brindar máxima seguridad en las alturas, combinando tecnología, imaginación y un diseño minimalista que atrae a los viajeros más aventureros. La experiencia no solo ofrece alojamiento, sino la posibilidad de vivir la naturaleza desde una perspectiva única y emocionante.

Ovo Patagonia. Foto Instagram.

Precio por noche: una estadía en Ovo Patagonia tiene un valor de USD 1.600 por noche, aunque considerando los gastos del servicio, el total asciende a USD 1.936.

Precio por noche en Ovo Patagonia. Foto: Ovo Patagonia.

Domos: innovación y contacto con el entorno

Domos Park es un nuevo emprendimiento de glamping sobre el mar, ubicado en Colonia Marina, Mar de las Pampas. Este complejo ofrece una experiencia única de conexión con la naturaleza, donde los sonidos del bosque y el oleaje se convierten en parte del descanso, ideal para escapadas románticas o viajes con amigos.

Domos Park, Mar de las Pampas. Foto: Instagram @domospark

El complejo cuenta con 9 domos completamente equipados: 8 con capacidad para 2 personas y 1 para 4 personas. Cada domo está diseñado para brindar máximo confort, con sommier en formato King o Twin a elección, baño privado moderno, amenities de calidad, ropa blanca y toallas de aseo y de playa.

Precio por alojamiento: dos noches para dos personas en un domo tienen un valor de ARS 440.000, ofreciendo una experiencia completa de confort y naturaleza en la costa de Mar de las Pampas.

Precio por noche en Domos Park. Foto: Domos Park.

Glamping: lujo y aventura en plena naturaleza

Glamping Cachi – El Paraíso de Nala se encuentra a solo 4 km de la Iglesia San José, en la pintoresca localidad de Cachi, Salta. Este alojamiento combina la experiencia de acampar en plena naturaleza con todas las comodidades de un hotel de lujo, ofreciendo una alternativa diferente al camping tradicional.

Glamping Cachi. Foto: Instagram @glamping.cachi

A diferencia de una carpa común, un glamping puede adoptar diversas formas: domos, tiendas de lona equipadas o estructuras innovadoras, todas diseñadas para vivir la naturaleza sin renunciar al confort. Cada alojamiento está equipado con todo lo necesario para una estadía cómoda: camas amplias, decoración cuidada, baño privado y toallas de baño.

La magia del glamping está en poder dormir bajo las estrellas, escuchar los sonidos del viento o del río cercano y despertar rodeado de paisajes únicos, sin sacrificar ningún servicio moderno.

Precio por noche en Glamping Cachi. Foto: WhatsApp Glamping Cachi.

Es una opción perfecta para quienes buscan combinar aventura y relajación, disfrutando de la naturaleza de manera segura y con estilo. El precio por noche y por persona es de $94.500.